毒品糾紛仇家追殺11公里 2男逃派出所求救車被狠砸

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今晨治安不平靜！一名郭姓男子疑和他人有毒品糾紛，今天凌晨在楠梓區興楠路搭乘李姓男子駕駛的BMW時遭2車圍堵，李男趁隙開上高速公路逃離，但對方仍緊追不捨，郭男透過Google，尋找離交流道最近的鳳山分局忠孝路派出所，李男疾駛至派出所前，2人還來不及下車向警方求救，對方數人下車即持球棒狠砸BMW，警方從派出所衝出，以辣椒水、齊眉棍當場逮捕10人。

警方初步調查，該起事故疑為毒品糾紛，郭姓男子（21歲）疑和他人有毒品利益糾紛，昨天深夜，郭男搭乘李姓男子駕駛的BMW，途經楠梓區興楠路時，遭以何姓男子（21歲）為首的賓士車和SKODA車圍堵，李男駕車趁隙逃離現場，直駛高速公路，但何男等人未罷休，駕車緊追在後。

李男沿路逃往高雄市鳳山方向的建國路交流道後，同車的郭男以Google尋找鄰近派出所尋求協助，找到忠孝路派出所後，疾駛至派出所前，還來不及下車，BMW就被2車左右夾擊，何男等人無視派出所就在眼前，車上共下來5人，持球棒攻擊BMW，並以腳踹車，李男一度想突圍衝撞，但被2車堵住去路，李男頭部受傷，幸無大礙。

當時派出所員警見狀紛紛衝出，警方分別拿辣椒水和齊眉棍制伏3車10人，並在車上起出長短棍棒、摺疊刀、信號彈2枚、K他命及K盤1個等兇器及違禁品，正漏夜調查兩派人馬發生追逐背後原因。

警方將兩派人馬逮捕後，一一帶回派出所內。記者石秀華／翻攝
警方將兩派人馬逮捕後，一一帶回派出所內。記者石秀華／翻攝
警方在嫌犯身上及座車中查扣信號彈2枚、棍棒1支、折疊刀1把、K他命及K盤1個等物。記者石秀華／翻攝
警方在嫌犯身上及座車中查扣信號彈2枚、棍棒1支、折疊刀1把、K他命及K盤1個等物。記者石秀華／翻攝
男子駕駛寶馬車逃至鳳山分局忠孝路派出所前，車子仍遭對方人馬圍堵，警網衝出制止。記者石秀華／翻攝
男子駕駛寶馬車逃至鳳山分局忠孝路派出所前，車子仍遭對方人馬圍堵，警網衝出制止。記者石秀華／翻攝

BMW 毒品 高速公路

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