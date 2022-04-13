影／組頭開盤下台指期 單日賺千萬買車買房 警扣車抓人

疫情期間台股交易活絡，指數攻占萬八，高雄市有組頭開「台期指」盤，讓賭客下注簽賭，每點輸贏200元，每口（倍率）再抽手續費牟利，刑事局中打獲報後，分別在今年1月、3月三度收網抓人，帶回鄭姓組頭等涉案人14人，其中鄭等4名大組頭，獲利頗豐，其中蔡姓組頭曾單日賺入千萬收益，而鄭則是賺得盆滿缽滿，買了價值500多萬的保時捷新車，還購買房產，專案小組將鄭等人依賭博罪送辦，檢方命鄭等涉案人以2萬到10萬元不等金額交保。

刑事局中打第六隊調查，有高雄、嘉義等地賭盤組頭看到台股在疫情期間交易熱絡，指數波動漲跌大，開盤「台指期」，提供賭客下注，以每點輸贏200元計價，下注每口收手續費150元至200元，藉此牟利，組頭成立地下期貨簽注站，提供上線風險分單或轉單下線賭客簽注，影響期貨市場發展及金融秩序。

刑事局中打六隊報請橋頭、嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，與高雄市左營警分局、嘉義市第二警分局成立專案小組共同偵辦，全案分別在今年1月17日、3月9日、3月28日，前往高雄左營、大社、三民區、嘉義縣布袋鎮等地，帶回鄭姓男子（59歲）等14名涉案人，查扣手機、筆電、期貨交易手冊、下注單、帳冊、存簿、金融卡、印章等贓證物，另外查扣一輛去年7月掛牌、市價500萬保時捷跑車、市價100萬的賓士，以及現金434萬元。

專案小組溯源三層，發現鄭男、蔡男（61歲）、王男（65歲）、顏林女（58歲）是四名經營簽賭站的大組頭，經營投注站期間，不法獲利達8183萬，其中蔡曾單日賺取千萬利潤，而鄭則是獲利後買下保時捷新車、房產，全案警詢後依賭博、違反期貨交易法等罪，移送橋頭、嘉義地檢署偵辦，檢方訊問後命涉案人依2萬至10萬不等金額交保。