男持拐杖刀搶7百元 2小時後遭警逮

台中豐原今天清晨發生搶案。阮姓男子到三豐路2段一處檳榔攤，欲購香菸與店員發生口角爭執，隨後竟手持手杖刀，要脅店員交出現金，得手新台幣7百元後，逃往后里，2小時後遭警方逮捕，全案依強盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中阮男(53歲)今晨4時許，到豐原三豐路2段一處檳榔攤欲購買香菸，但他因不明病情有氣切，插著鼻胃管說話不清，與店員溝通不清，發生口角，接著竟抽出拐杖刀指向店員，比手畫腳的要求他交出現金，在得手700元現金後，便騎著機車揚長而去，

豐原警方獲報後，隨即調閱監視錄影器，鎖定阮男作案車輛，2小時後，循線於后里區三豐路3段巷內，將阮逮捕到案，詢後依涉嫌強盜罪，移送台中地檢署偵辦。

檳榔攤店員向警方，阮男杵著拐杖，講話口齒不清，隨後竟從手杖抽出刀來，要求拿出現金，搶走700元現金；阮則向警方供稱，自己當時要購買香菸，但與店員溝通都聽不懂，加上對方態度不佳，恥笑他帶著胃管還要買菸，他才一時氣憤搶走現金