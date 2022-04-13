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影／兩男騎車攜毒心虛 撞護欄棄車逃 汐止警開4槍逮人
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車徒步逃，還沿路丟棄，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜尋出海洛因及安非他命等多包毒品，警詢後今依毒品及公共危險罪嫌送辦。
昨晚11時35分，汐止警分局社后派出所邏員警在汐止區福德一路、中興路口，發現蘇姓男子（37歲）騎機車後載李男（34歲），二人拒絕受檢並狂催油門逃逸，警方隨即尾隨並通報攔截。
蘇男二人沿途閃躲甚至衝撞攔查的員警警用機車，最後逃逸至新台五路、南興路口旁加油站旁康誥坑溪步道，因路口有水泥護欄，二人棄車徒步往小路逃跑，還沿路邊跑邊丟棄多包毒品，警方對空鳴槍4槍才順利逮人。
警方沿路搜尋出海洛因1小包、安非他命10小包、混合型毒品咖啡包3包。二人坦承涉嫌持有毒品，警方今依毒品及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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