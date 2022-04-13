快訊

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

普亭是他女兒教父 烏克蘭親俄政客遭逮「模樣狼狽」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／兩男騎車攜毒心虛 撞護欄棄車逃 汐止警開4槍逮人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車徒步逃，還沿路丟棄，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜尋出海洛因及安非他命等多包毒品，警詢後今依毒品及公共危險罪嫌送辦。

昨晚11時35分，汐止警分局社后派出所邏員警在汐止區福德一路、中興路口，發現蘇姓男子（37歲）騎機車後載李男（34歲），二人拒絕受檢並狂催油門逃逸，警方隨即尾隨並通報攔截。

蘇男二人沿途閃躲甚至衝撞攔查的員警警用機車，最後逃逸至新台五路、南興路口旁加油站旁康誥坑溪步道，因路口有水泥護欄，二人棄車徒步往小路逃跑，還沿路邊跑邊丟棄多包毒品，警方對空鳴槍4槍才順利逮人。

警方沿路搜尋出海洛因1小包、安非他命10小包、混合型毒品咖啡包3包。二人坦承涉嫌持有毒品，警方今依毒品及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車逃，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜出海洛因及安非他命等多包毒品。記者王長鼎／翻攝

毒品 汐止

延伸閱讀

汐止舊鐵路自行、機車道 路面易積水要改善

偷虎爺發財金竊賊落網 汐止廟方捐警加菜金

國道員警酒駕涉衝撞汐止員警 記兩大過免職

海巡署攜手警方 破全台首件「金新月」毒品走私

相關新聞

影／兩男騎車攜毒心虛 撞護欄棄車逃 汐止警開4槍逮人

新北市蘇姓男子昨晚騎車載李男因攜毒心虛拒檢，一路飛車逃，因撞護欄棄車徒步逃，還沿路丟棄，汐止警方對空連開4槍逮人，並搜尋...

台南七股凶嫌涉殺人且有逃亡之虞 法院裁定羈押

台南市七股區昨天下午驚傳凶殺案，王姓男子疑不滿鄰居王女積欠2000元不還，在一間雜貨店前拿預藏裁縫用彈簧刀，猛刺她脖子多...

桃園7旬翁疑倒臥菜園死亡 初步排除他殺

桃園中壢區有名71歲的徐姓老翁，昨由家人通報警方，徐翁倒臥在新屋區大坡一處自家菜園，經消防人員到場發現徐翁身體僵硬已明顯...

宋少卿17年後再酒駕今出庭坦承犯行 辯護人稱非累犯盼易科罰金

相聲瓦舍創辦人宋少卿，去年因酒駕涉犯公共危險罪嫌被起訴。新北地方法院今開庭，宋少卿當庭認罪，但認為他身為公眾人物，已受大...

新竹地檢署外停車場尋仇連開10多槍 檢方起訴6人

27歲趙姓男子今年2月在新竹市一處會所飲酒與葉姓男子發生衝突，趙遭葉砍傷後懷恨在心，找來一票友人共商報復計畫，並教唆2名...

策劃大麻包裹空運來台 竹聯大哥陽明山狂飆甩警仍被逮

竹聯幫朱姓分會長找來同樣有黑幫背景的張姓男子，利用各國管制法令與台灣差異（例如第二級毒品大麻在美、加地區多數合法；第三級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。