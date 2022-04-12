新竹地檢署外停車場尋仇連開10多槍 檢方起訴6人

27歲趙姓男子今年2月在新竹市一處會所飲酒與葉姓男子發生衝突，趙遭葉砍傷後懷恨在心，找來一票友人共商報復計畫，並教唆2名友人擔任槍手在新竹地檢署停車場埋伏，趁葉交保走出地檢署西側停車場，便持改造手槍朝葉連轟15槍後逃逸，所幸未造成人員受傷；全案新竹地檢署偵查終結，今依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴包含趙在內共6人。

檢方調查，今年2月23日凌晨，趙男在新竹市中正路一處會所飲酒時與葉男發生口角，葉持菜刀砍傷趙的右上臂（另案偵辦中），遭警方拘提到案，依殺人未遂罪嫌移送。

趙男受傷後亟思報復，23日下午用手機傳送「不敢出來」、「吃嘴流氓」、「我一定把你打到跟蜂窩一樣」等訊息恐嚇葉男，並於當晚邀集張姓、洪姓、林姓、呂姓友人前往其哥哥住處共商報復計畫，謀議於隔日一同到地檢署守候，若葉交保，就將其開槍射殺。

隨後，張男便假借親友關心打電話至地檢署詢問葉男解送情形，於24日到地檢署大廳看新收人犯公告電子看板，藉此掌握葉的案件諭知結果。張另提供友人寄藏的兩把改造手槍與子彈給洪姓、林姓男子，並開車協助兩人犯案後逃逸，呂男則開另輛車載趙男與其兄在旁警戒，監看射殺葉的過程。

24日下午4點，葉男經檢方訊問後交保，與其姊、友人林男步行至地檢署西側民眾停車場，洪姓、林姓男子見狀立刻連開15槍，將林的BMW轎車打成蜂窩，流彈還波及停放一旁的保三總隊公務車，連地檢署西側管制門框也被打壞，所幸葉等人及時閃避，未受傷。

趙男見狀，立刻與一票友人開車逃亡，檢警獲報後立刻成立專案小組，當晚7點就將趙、洪、張男等人拘提到案，並查扣槍彈、向法院聲請羈押禁見，法院訊後准押洪、張兩人，趙則交保10萬元、限制住居。

專案小組持續調閱、分析相關大數據資料，洞察該案共犯結構與趙男勾串的新事證、違背法院限制住居命令，再持搜索票將趙與其兄、林男、呂男拘提到案，並向法院聲請羈押，除趙的哥哥經法院諭知交保，其餘人均准羈押禁見。

檢方指出， 洪男、林男未經許可攜帶槍、彈前往洽公民眾及律師匯的地檢署西側民眾停車場，公然持槍對葉男一行人連續開槍，不僅目無法紀，且此舉動殺人犯意甚堅，行徑冷血，流彈還可能波及無辜民眾，嚴重戕害社會治安及損及司法機關執法威信，惡性重大，均應嚴懲。