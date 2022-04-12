聽新聞
test
0:00 / 0:00
策劃大麻包裹空運來台 竹聯大哥陽明山狂飆甩警仍被逮
竹聯幫朱姓分會長找來同樣有黑幫背景的張姓男子，利用各國管制法令與台灣差異（例如第二級毒品大麻在美、加地區多數合法；第三級毒品愷他命在比利時及歐洲多國合法），從加拿大寄出大麻毒包裹空運回台闖關，海關與警方發現後，警方逮捕兩人，其中朱嫌逃亡到陽明山區，時速破百要甩開警方，最後仍被警方在產業道路逮捕。
刑事局偵查第三大隊，日前接獲財政部關務署台北關通報，海關執行航空郵包檢查時，發現2件可疑包裹：會同警方開封查驗，發現2包裹從加拿大寄出，以「糖果、餅乾、玩具」為品項，但檢視包裹內部，以高密度泡棉緊緊包覆，拆開泡棉隨即發現內藏「大麻」共計3.7公斤，刑事局組立即追查。
專案小組配合台南警方部署，先在台南市善化區逮捕負責收貨的張姓男子，溯源發現幕後主謀竹聯幫朱姓分會長，朱嫌驚覺事跡敗露，立即駕車往北部逃竄。
警方鎖定朱嫌行蹤展開圍捕，朱嫌發現警方跟監，跑往陽明山區一帶，以破百時速狂飆，山區道路曲折蜿蜒，朱嫌一度甩開警方追躡，專案小組兵分多路在各道路圍捕，最後在陽明山永公路的產業道路，圍捕朱嫌到案。
警方調查，目前黑幫集團利用各國管制法令與台灣差異，從部分毒品合法的高風險國家，寄出毒包裹到台灣；目前刑事局已將相關情資同步通報國際刑警組織，以追查境外不法販毒集團及販毒網絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言