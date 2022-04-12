策劃大麻包裹空運來台 竹聯大哥陽明山狂飆甩警仍被逮

竹聯幫朱姓分會長找來同樣有黑幫背景的張姓男子，利用各國管制法令與台灣差異（例如第二級毒品大麻在美、加地區多數合法；第三級毒品愷他命在比利時及歐洲多國合法），從加拿大寄出大麻毒包裹空運回台闖關，海關與警方發現後，警方逮捕兩人，其中朱嫌逃亡到陽明山區，時速破百要甩開警方，最後仍被警方在產業道路逮捕。

刑事局偵查第三大隊，日前接獲財政部關務署台北關通報，海關執行航空郵包檢查時，發現2件可疑包裹：會同警方開封查驗，發現2包裹從加拿大寄出，以「糖果、餅乾、玩具」為品項，但檢視包裹內部，以高密度泡棉緊緊包覆，拆開泡棉隨即發現內藏「大麻」共計3.7公斤，刑事局組立即追查。

專案小組配合台南警方部署，先在台南市善化區逮捕負責收貨的張姓男子，溯源發現幕後主謀竹聯幫朱姓分會長，朱嫌驚覺事跡敗露，立即駕車往北部逃竄。

警方鎖定朱嫌行蹤展開圍捕，朱嫌發現警方跟監，跑往陽明山區一帶，以破百時速狂飆，山區道路曲折蜿蜒，朱嫌一度甩開警方追躡，專案小組兵分多路在各道路圍捕，最後在陽明山永公路的產業道路，圍捕朱嫌到案。