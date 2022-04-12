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台南七股凶殺案檢警相驗 死者頸部、胸口及鼻梁都是傷
台南市七股區昨下午發生凶殺案，王姓男子疑不滿鄰居王女積欠2000元不還，在一間雜貨店前拿預藏裁縫用彈簧刀，猛刺她脖子多刀傷重送醫不治，王男當場被捕，檢警今天上午會同法醫相驗，發現左頸前方、後頸、胸口及鼻梁均有傷口，檢方指出，死因仍待解剖後釐清。
王女丈夫及家人上午前往台南市立殯儀館相驗，丈夫指認妻子遺體後悲從中來，低頭哽咽，家人還不斷安撫其情緒。檢方召開臨時偵查庭，詢問目擊證人案發當時情景，檢警會同法醫相驗，家人則希望還給死者一個公道。
警方調查，王男與卅歲死者王女都是七股大埕里人，不僅熟識還是鄰居，常有借貸往來。數天前，王男因手頭緊，向死者索討積欠的2000元不成，王男不滿對方不還錢，死者還抱怨王男不斷催討，爆發口角，疑埋下殺機。
昨天下午5時多，王男在七股大寮里案發現場一間雜貨店喝酒，見王女走路經過，迅速從身上拿出預藏的裁縫用彈簧刀，直接朝她頸部猛刺數刀，她根本閃避不及，脖子、胸前等處滿是鮮血，當場體力不支倒在血泊中。
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