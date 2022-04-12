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水房藏烏日豪宅區 4人輪班經手逾千億「越南盾」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

賴姓男子為首的洗錢集團，藏身台中烏日區一棟高級社區大樓，4名成員在內日夜輪班，處理多個越南賭博網站的外匯業務，集團上線5個月來，經手金流高達1285億元「越南盾」，換算新台幣約1.6億，刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，日前攻堅破獲機房，將賴男等4嫌依洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

警方調查，賴男等人認為該棟住宅戶數少，較不易被人檢舉，因此招募成員後，購買電腦主機、手機、網路設備等負責轉帳；由於經營初期4人還不熟悉越南銀行的操作，為此賴嫌還自備手抄筆記本，紀錄各家越南銀行網站操作流程，讓成員遵循SOP完成洗錢。

刑事局南打日前接獲情資，掌握到賴嫌等人出沒模式後，上月底見時機成熟，與彰化縣員林分局、台中市第三分局共組專案小組，出動大批警力攻堅，查扣電腦主機7台、筆記型電腦1台、手機58支、網路設備2組等設備，一舉破壞這場洗錢集團。

據了解，這間機房去年10月上線營運，短短5個月協助越南賭博網站的賭客洗錢，5個月來經手1285億元「越南盾」，換算新台幣約1.6億；由於過去洗錢集團主要鎖定大陸、菲律賓等，賴嫌集團主要以越南盾為主，連承辦警官都說較為罕見。

警方粗估，賴嫌等人靠洗錢獲利約數百萬不等，全案警詢後，依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦。

賴嫌等人為首的洗錢集團，機房就設在台中烏日的新大樓，4人靠日夜輪班，短短5個月就洗出逾千億越南盾。記者張議晨/攝影
賴嫌等人為首的洗錢集團，機房就設在台中烏日的新大樓，4人靠日夜輪班，短短5個月就洗出逾千億越南盾。記者張議晨/攝影
賴嫌等人為首的洗錢集團，機房就設在台中烏日的新大樓。圖／讀者提供
賴嫌等人為首的洗錢集團，機房就設在台中烏日的新大樓。圖／讀者提供

洗錢 越南 賭博

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