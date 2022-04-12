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影／雙盜偷車牌只搶半條金鍊 嫌友一句話露餡警速逮

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘇、蔡兩搶匪，日前深夜共乘騎車，隨機強搶1名越南籍移工半條金項鍊，兩嫌隨後變裝、棄車，變賣金鍊得贓款6000元逃逸。案經轄區警追緝36小時，於昨天逮捕兩嫌，警詢後依搶奪、妨害公務送辦。

經查證，蘇男（34歲、無業）與蔡男（27歲、臨時工）兩人為朋友關係，因沒錢買毒，兩人共謀搶劫。上周六蘇男先到三峽偷得一塊機車車牌，當晚與蔡男會合，並將所偷得車牌懸掛於蔡男爺爺名下機車上。

隨後由蘇男騎車載著蔡男，於樹林區亂繞尋找犯案目標。當晚9時30分左右，兩嫌騎至味王街巷內，見一名38歲越南籍男移工，獨自走在路上，兩人見四下無人，便尾後緩緩靠近，旋即由後座蔡男，強扯下越籍移工脖子上金項鍊，過程中，越籍移工與蔡男拉扯，直到半條金項鍊遭蔡男搶下，兩人才趕緊騎車逃離。

得手半條金項鍊，兩嫌先棄車於樹林區東榮街147巷內，隨即到樹林一家金飾店變賣，換現6000元贓款，兩人再將身上犯案所穿衣褲、安全帽，丟棄在東榮街一處水溝內，並各自搭乘計程車四處躲藏。

案經轄區警獲報，調閱事發處沿路監視器畫面以車追嫌，於昨天（11日）下午及晚上分別土城區中央路、樹林區新興街逮人。未料，大批警力趕到蘇男中央路自宅公寓2樓處，一度拒捕甚至揚言要引爆瓦斯同歸於盡，雙分堅持許久，蘇男前女友突然開門，向警騙稱蘇男已跳窗逃逸。

此時，帶隊樹林偵查隊廠黃清暉檢視現場環境，根本沒地方可讓蘇嫌跳窗，立即指示入屋搜索尤其是輕鋼架所搭之處，果然發現蘇男躲藏於上面，立即把他拉下來當場逮捕，連同他犯案所得3000元，一併帶回偵辦。

偵詢時，兩嫌互推是對方缺錢花用，才會配合犯案，蔡嫌另稱犯案所得6000元贓款他絲毫未分。警詢後依搶奪、妨害公務等罪嫌，將蔡、蘇兩嫌移送法辦。

兩嫌搶半條新項鍊後，隨即到金飾店變賣換現。記者曾伯愷／翻攝
兩嫌搶半條新項鍊後，隨即到金飾店變賣換現。記者曾伯愷／翻攝
警方於土城區中央路，逮捕蘇嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於土城區中央路，逮捕蘇嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區新興街蔡嫌友人家裡，逮捕蔡嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區新興街蔡嫌友人家裡，逮捕蔡嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區新興街蔡嫌友人家裡，逮捕蔡嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於樹林區新興街蔡嫌友人家裡，逮捕蔡嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於土城區中央路，逮捕蘇嫌到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於土城區中央路，逮捕蘇嫌到案。記者曾伯愷／翻攝

移工 贓款

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