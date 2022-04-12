影／越南移工深夜喧嘩擾鄰 見警上門高空攀窗玩命

台中市第六警分局在9日深夜獲報，西屯區國安一路某大樓內有人妨害安寧，警方前往訪查，沒想到屋內越南移工見到警方心虛，沿窗戶、採光罩、冷氣等設備，攀爬在窗外，一人爬上10樓、一人爬到7樓，讓人看得捏把冷汗，警方順利查獲4名移工，其中3人被通報失聯、1人觀光簽證逾期，全案將依違反入出國移民法，移送台中專勤隊偵辦。

台中市第六警分局9日深夜11時許獲報，西屯區國安一路某大樓內有妨害安寧案件，疑為有移工群聚狀況，永福所警員前往訪查，部分移工見警察登門隨即自屋內逃竄，甚至冒險爬出窗外陽台，沿著窗邊採光罩或冷氣往上、下樓層企圖逃逸，一人爬上10人、一人則困在7樓採光罩，但最後被都被警方查獲。

第六警分局永福所調查，四名移工分別為45歲、33歲、34歲、30歲，都是來自越南，其中3名為失聯移工、1名為觀光簽證逾期居留，4人經確認身分無誤，依違反入出國移民法，移請移民署台中專勤隊歸案。