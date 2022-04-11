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偷開警車憑這點無保釋放 北港武德宮全武行22人全落網

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

北港武德宮9日因燃放鞭炮意外，引發和美保生會館、嘉義廣慶堂鬥毆事件，被網友戲稱「武德盃」正式開打，不只雙方持棍棒互毆，還有人開賓士車企圖撞人，甚至有人趁亂駕駛警車衝入人群中。涉案22人今天全部落網，分別被警方以違反刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害及妨害公務等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，訊後全部交保。

繼10日清晨拘提16名涉嫌聚眾鬥毆嫌犯到案，警方組成專案小組持續查緝落網之魚，經比對監視器畫面、社群媒體及私人錄製之影像，再加上到案嫌犯供詞，4月10、11日陸續於嘉義市及彰化縣再查獲嫌犯6名，截至11日止涉案人員22名，已全部緝獲到案。

一名嘉義人開賓士車衝入人群，企圖追撞彰化和美保生會館人員，被檢方依殺人未遂罪起訴。一名嘉義人趁亂駕駛警車，衝入人群阻止雙方衝突，被檢方依妨礙公務罪起訴，但因檢方採信其說詞「看不下去在神明面前打架，想阻止雙方發生衝突。」所以最後被無保釋放。其餘20人全部被依聚眾鬥毆罪嫌起訴，分別以3萬至10萬元金額交保。

局長李謀旺表示，北港武德宮事件經媒體報導及社群軟體轉傳，瞬間成為全國矚目案件，雖多數警力支援大甲媽外勤維安，但雲林縣警局仍組成專案小組將涉案人員查緝到案，安定社會民心。雲林縣警局再次重申對聚眾鬥毆者，將秉持強勢作為，嚴正執法立場，只要敢鬧事，一個一個抓，絕不放過任何滋事分子，恣意破壞社會秩序。

北港武德宮聚眾鬥毆嫌犯今又逮6名，共計22名嫌犯全部落網。圖／雲林縣警局提供
北港武德宮聚眾鬥毆嫌犯今又逮6名，共計22名嫌犯全部落網。圖／雲林縣警局提供
北港武德宮聚眾鬥毆嫌犯今又逮6名，共計22名嫌犯全部落網。圖／雲林縣警局提供
北港武德宮聚眾鬥毆嫌犯今又逮6名，共計22名嫌犯全部落網。圖／雲林縣警局提供
北港武德宮聚眾鬥毆嫌犯今又逮6名，共計22名嫌犯全部落網。圖／雲林縣警局提供
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嘉義 雲林

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