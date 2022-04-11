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影／藏毒黑賓士心虛暴衝 勇警被拖行掛彩仍奮起逮人

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市劉姓男子車上藏多包毒品，今天凌晨在桃園區中山路違規停車，被警方勸導盤查，他假意配合後突猛踩油門落跑，拖行員警數公尺，自己也摔出車外，隨即被多處擦挫傷仍奮勇追上的員警壓制；警方在車上查獲安非他命、毒果汁包、神仙水等毒品，詢後依毒品、妨害公務、傷害等罪移送法辦。

桃園市保安警察大隊指出，第一中隊員警今天凌晨1時在桃園區中山路執行巡邏勤務，發現劉姓男子（32歲）駕駛黑色賓士轎車違停，便上前勸導並查證身分。

劉男起先配合員警查察，當被問到車上有什麼東西時，情緒突然激動起來，大喊「沒東西嘛」，隨即踩油門逃逸，連車門都沒關上；問話的吳姓員警見狀，試圖抓住劉男，但卻被拖行數公尺並摔倒在地，全身多處受傷。

劉男車輛失控暴衝撞到一家汽車展示中心前，導致落地窗玻璃破碎毀損；劉男自己則是提前摔出車外，倒在馬路上，這時吳姓員警見情況危急，顧不得傷勢，狂奔上前，成功壓制並逮捕劉男。

警方在車內起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，將劉男帶回詢問後，全案依毒品危害防制條例、妨害公務罪及傷害等罪將他移送桃園地檢署偵辦；吳姓員警全身多處擦挫傷，還有輕微腦震盪，所幸經送醫診治後無大礙，正在休息中。

劉男企圖逃逸，但自己先摔出車外，黑賓士因而失控撞上對街汽車展示中心，玻璃碎了一地。記者楊湛華／翻攝
劉男企圖逃逸，但自己先摔出車外，黑賓士因而失控撞上對街汽車展示中心，玻璃碎了一地。記者楊湛華／翻攝
警方在車內起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，將劉男依毒品等罪移送法辦。記者楊湛華／翻攝
警方在車內起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，將劉男依毒品等罪移送法辦。記者楊湛華／翻攝
吳姓員警被拖行數公尺，全身多處擦挫傷，還有輕微腦震盪，但仍奮起壓制劉男，成功逮人。記者楊湛華／翻攝
吳姓員警被拖行數公尺，全身多處擦挫傷，還有輕微腦震盪，但仍奮起壓制劉男，成功逮人。記者楊湛華／翻攝
劉男企圖逃逸，但自己先摔出車外，黑賓士因而失控撞上對街汽車展示中心，玻璃碎了一地。記者楊湛華／翻攝
劉男企圖逃逸，但自己先摔出車外，黑賓士因而失控撞上對街汽車展示中心，玻璃碎了一地。記者楊湛華／翻攝
警方在車內起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，將劉男依毒品等罪移送法辦。記者楊湛華／翻攝
警方在車內起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，將劉男依毒品等罪移送法辦。記者楊湛華／翻攝

毒品 桃園

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