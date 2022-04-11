缺錢買毒持改造槍搶回收場 得款5.1萬得吃牢飯12年

台中市楊姓男子在去年間從網路購買槍支零件、子彈，改造持有手槍、子彈，楊與李姓友人在去年5月間欲買毒缺錢，得知李過去任職的資源回收場，會存放現金，因此謀議強盜，由楊持槍進屋強盜、李開車在外把風分工，得手5.1萬元後逃逸，警方循線逮回二人，一審審結，依槍砲、強盜罪，判楊12年、李7年6月徒刑。

判決指出，楊姓男子（29歲）在去年4、5月間，從拍賣網站「蝦皮」買來改造槍支零件、工具，成功改造一把非制式改造手槍，另外又在網站向不明人士，購得子彈6發，非法持有槍彈。

楊男在去年5月19日向朋友借車後，前往台中市北區三民路找李姓男子（44歲），二人相約前往彰化縣鹿港鎮購買毒品，但因二人缺乏現金，李告知，過去在台中清水一家資源回收場工作，回收場內會存放現金，二人因此謀議前往強盜，取得買毒資金。

楊男先致電該回收場林姓女員工，告知欲前往維修回收場內的車輛，林女不疑，打開大門讓楊、李開車進入，楊進入後持改造手槍、子彈進入回收場辦公室，李則在車內把風、接應，楊一進入辦公室，就搶走林女手機，不讓林女通話，隨即將手槍拉滑套，指向當時在場另名黃姓員工頭部，恫嚇「搶劫，交出現金」。

回收場2名員工心生恐懼，拿出現場2000元現金，另外二人又到自己寢室，拿出生活費7000元，接著楊又在辦公室抽屜內，取出一包4萬餘元的現金，得手5.1萬餘元後，楊指示回收場員工，剪斷監視器電線，一併將監視器主機帶走。

警方獲報後在去年5月21日、25日循線查獲楊、李，楊承認犯行，不過李辯稱，自已有正當工作，因要拿毒品，才跟著楊，沒有缺錢，無需強盜。