喝「止咳水」尿液驗出嗎啡 前科男遭疑吸毒險坐牢

高雄巿陳姓男子去年5月到警察局採尿時，尿液被驗出有嗎啡陽性反應，警方回推96小時，懷疑陳男施用一級毒品海洛因，依法送辦；高雄地院審理時，陳男喊冤稱沒用毒但有服止咳水，法官根據陳購買紀錄及食藥署報告，認為不能排除是感冒藥造成的反應，判無罪。

依據毒品危害防制條例，施用一級毒品需面臨6月至5年以下有期徒刑，陳男曾因涉毒，經法院裁定觀察勒戒，後來又因用毒，被法院判刑2月確定，前年4月才易科罰金執行完畢，是警方列管的毒品人口，需定期至警察局採尿送驗。

判決指出，去年5月19日中午，陳男依規定到分局採尿，但尿液採檢後，呈嗎啡陽性反應，警方依據公式回推，懷疑陳在採尿前96小時的時間內，疑似施用一級毒品海洛因，才會被驗出嗎啡，因此依毒品危害防制條例送辦，陳男也被檢方因施用一級毒品罪起訴。

但陳男喊冤，稱他吃到媽媽買給他的甘草止咳水及胃藥，他已經吃了一個多月，驗尿才會顯示陽性，根本沒有在碰毒。

高雄地方法院審理時，陳男提供感冒藥購買證明，確認陳母確實曾在去年5月7日、5月18日至藥局購買「甘草止咳水」，另藥局也在今年1月回函法院，證實陳有服用甘草止咳水止咳。