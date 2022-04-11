鐵鍊綁手腳關台中摩鐵討300萬 惡徒持刀刺胸險鬧人命

台中市郭姓男子因劉姓男子積欠300萬債務，去年5月間找來2名友人約劉談判，談判破裂後，三人五花大綁劉男置於車廂後載往東區汽車旅館，再丟至浴缸內，後劉伺機掙脫綑綁逃脫，被郭的陳姓友人發現持刀攻擊受傷。全案今偵結，依妨害自由、殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，郭姓男子（25歲）綽號「北風」，因綽號「小六」的劉姓男子有積欠300萬債務，欲索討欠款，郭在去年5月19日，通知綽號「飛壘」的林姓男子（28歲）、綽號「小凱」的陳姓男子等2人，一起開車北上台北萬華，找劉協調債務。

郭等人同年月22日晚間找到劉後，邀約劉上車，並將劉載往台中，途中談判破裂，郭等人用膠帶綑綁劉的眼睛、手、腳，丟在轎車後車廂，先在隔天凌晨將劉載往西屯區一家汽車旅館，以鐵鍊、繩子綑綁劉手腳、膠帶貼住劉臉部，同日清晨6時許，再將劉載往東區另家汽車旅館，並將劉丟在浴缸內。

郭、林在當天上午7時許，離開汽車旅館，劉認為有機會逃脫，伺機離開，陳發現後，持折疊刀往劉左胸猛刺，造成劉有氣血胸的傷勢，雙方扭打期間，陳也造成劉的大腿、臀部有穿刺傷，劉向旅館業者呼救後，警方到場逮捕陳，查獲涉案凶刀，劉送醫後撿回一命。

檢警循線查緝郭、林到案，三人都承認涉案，另外現場採證到的血跡、飲料瓶口的DNA，都與劉、陳相符，全案依妨害自由、殺人未遂，移送台中地檢署偵辦。