姑媽有沒有收到水果？猜猜我是誰借錢 今年已騙走7千萬

詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。刑事局統計今年截至上月27日受理「猜猜我是誰」307件、財損7千2百萬元，件數及財損在各類詐騙排名第4，提醒接到不明電話借錢應查證，別急著匯款。

北部7旬林姓老婦在家接到市話，對方開口就稱「姑媽」，詢問「有沒有收到水果」，以換手機為由要求加新的LINE ID，她覺得聲音很像外甥，加為LINE好友，隔幾天接到LINE電話稱要借錢投資，不想讓家人知道。她匯款3筆共130萬元，要求還錢時對方一再推辭，最後斷絕聯繫，她聯絡外甥才知根本沒借錢。

中部50多歲陳姓婦人接到未顯示來電的手機電話，對方稱她「姑姑」，同樣以換手機加LINE，事後稱在台中市做網路拍賣急需用錢。她匯款5筆共190萬元，對方以訊號差不接電話，她聯絡外甥的母親驚覺外甥一直在台北。