快訊

本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 這天晚起變天轉涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姑媽有沒有收到水果？猜猜我是誰借錢 今年已騙走7千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。刑事局統計今年截至上月27日受理「猜猜我是誰」307件、財損7千2百萬元，件數及財損在各類詐騙排名第4，提醒接到不明電話借錢應查證，別急著匯款。

北部7旬林姓老婦在家接到市話，對方開口就稱「姑媽」，詢問「有沒有收到水果」，以換手機為由要求加新的LINE ID，她覺得聲音很像外甥，加為LINE好友，隔幾天接到LINE電話稱要借錢投資，不想讓家人知道。她匯款3筆共130萬元，要求還錢時對方一再推辭，最後斷絕聯繫，她聯絡外甥才知根本沒借錢。

中部50多歲陳姓婦人接到未顯示來電的手機電話，對方稱她「姑姑」，同樣以換手機加LINE，事後稱在台中市做網路拍賣急需用錢。她匯款5筆共190萬元，對方以訊號差不接電話，她聯絡外甥的母親驚覺外甥一直在台北。

刑事局說，詐團致電被害人「裝熟」，假借換手機要求變更手機號碼或加LINE，被害人質疑聲音不像，就謊稱感冒或收訊不好，接著以臨時急用、投資周轉行騙，接到這類電話應掛斷，撥打親友原本電話或當面求證。

詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。記者李奕昕／翻攝

LINE 詐騙集團 手機號碼

延伸閱讀

Pinkoi攜手LINE FRIENDS推「澎湖花火節限定商品」預購

春遊台中用LINE Pay 吃喝玩樂領券現折再享最高5%回饋

LINE TAXI新推「小費功能」 4月最高可獲650元乘車券 台中限定指定轉乘享8折

騙走老婦百萬還要求抵押房屋 詐團兩車手假扮代書被逮

相關新聞

姑媽有沒有收到水果？猜猜我是誰借錢 今年已騙走7千萬

詐騙集團假冒親友亂槍打鳥致電借錢，1名老婦接到「假外甥」來電詢問是否收到寄來的水果，騙走130萬元。刑事局統計今年截至上...

派出所前持武士刀斧頭尋仇 17歲少年：拍謝砍錯人

新北市海山警分局新海派出所對面100公尺的麥當勞，今天半夜2點多發生尋仇砍人糾紛，派出所警員獲報，連機車都沒有騎，「飛奔」...

極樂不設防！小吃部未把關驗黃卡 東港一晚罰4件

娛樂場所傳播鏈在高屏地區不斷漫延，已成防疫破口。屏東縣長潘孟安昨在防疫記者會要求警方嚴查，縣警局長劉印宮立即指示轄區編排...

毒販狡兔三窟擁槍自重 南警查獲罕見VZ61型蠍式衝鋒槍

台南市關廟區盧姓男子，被檢舉涉嫌販售安非他命，為毒品中盤商，平日擁槍自重，居無定所，市刑大偵二隊經過數月跟監，埋伏，在永...

鍍金誆稱純金上網騙買家 騙徒逃數月、落網時還持毒

台北市警方去年底獲報，一名男子以鍍金項鍊冒充純金項鍊，上網兜售行騙買家，循線調查鎖定犯嫌身分，近日在信義區拘獲許姓男子到...

工地1.8公噸鋼板砸死人 初判僅2支螺栓固定斷裂造成

台南市鹽水區竹林里一處工地上午一塊重達1.8公噸鋼製「連接板」自高處掉落，砸中陳姓工程行老闆頭部、送醫不治、陳姓工人腹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。