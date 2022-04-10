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單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

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派出所前持武士刀斧頭尋仇 17歲少年：拍謝砍錯人

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市海山警分局新海派出所對面100公尺的麥當勞，今天半夜2點多發生尋仇砍人糾紛，派出所警員獲報，連機車都沒有騎，「飛奔」至案發現場，控制住打人的鄒男等5人，查扣武士刀、斧頭、球棒等物。鄒男被逮時，態度無賴稱「砍錯人了」，經查，雙方確實不認識，承辦員警對鄒男的屁孩行徑直搖頭，詢後依傷害、妨害秩序、少事法送辦。

警方調查，鄒男（17歲）因在網路上與他人有糾紛，互嗆後，在臉書上放話「等等半夜1點整板橋河堤見」，隨後找來劉、黃、馬等人到場（均成年，20歲左右）；孰料時間到了，見不到對方又聯絡不到人，等到1點半過後，悻悻然開車離去。

鄒男等人開車到板橋雨農路上的麥當勞，準備買消夜吃，看到門口外的4名年輕人聊天十分開心，以為「就是對方」，立刻持武士刀、斧頭等物下車，不分青紅皂白一陣狂打；被打的人毫無招架之力，只能逃。

警方獲報鬥毆案，發現案發地是派出所對街的麥當勞，所內警員逾10人連警車都不用騎，直接用跑的趕赴現場，大喝「警察不要動」，將鄒男等5人押制在地上銬，並協助傷者送醫，幸無生命危險。

鄒男警詢時稱，毆人時，發現對方根本沒反擊，且氣焰薄弱，仔細看臉才發現「砍錯人了，很拍謝」。經查，鄒男等人確實和被打的王男等人不相識，員警嘆言「又是一群屁孩」。

警方查扣武士刀、辣椒槍、斧頭、球棒等證物，詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦；另，由於鄒男未成年，依少年事件處理法移請新北地院少年法庭偵辦。

海山警方逮捕持刀滋事共5人，中間者為主嫌鄒姓男子。記者翁至成／翻攝
海山警方逮捕持刀滋事共5人，中間者為主嫌鄒姓男子。記者翁至成／翻攝
警方查扣斧頭、球棒等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣斧頭、球棒等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣武士刀、辣椒手槍、手機等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣武士刀、辣椒手槍、手機等證物。記者翁至成／翻攝
海山警方獲報鬥毆案，發現現場就在派出所對面不到100公尺，用跑的趕赴現場，控制並逮捕涉案5人。記者翁至成／翻攝
海山警方獲報鬥毆案，發現現場就在派出所對面不到100公尺，用跑的趕赴現場，控制並逮捕涉案5人。記者翁至成／翻攝
海山警方獲報鬥毆案，發現現場就在派出所對面不到100公尺，用跑的趕赴現場，控制並逮捕涉案5人。記者翁至成／翻攝
海山警方獲報鬥毆案，發現現場就在派出所對面不到100公尺，用跑的趕赴現場，控制並逮捕涉案5人。記者翁至成／翻攝

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