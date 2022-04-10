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極樂不設防！小吃部未把關驗黃卡 東港一晚罰4件

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

娛樂場所傳播鏈在高屏地區不斷漫延，已成防疫破口。屏東縣長潘孟安昨在防疫記者會要求警方嚴查，縣警局長劉印宮立即指示轄區編排專案勤務，東港警察分局長張世儒親自率隊臨檢，發現有4家有女陪侍的店家，未依規定檢查客人有無施打第3劑，依傳染病防制法第37條1項6款告發，最高可罰1萬5千元。

屏東昨新增14例新冠確診，是去年5月出現本土個案後，單日新增確診數最多的一天。其中九如天上人間小吃部，因高雄市一位確診者跨縣市「極樂」，一男傳9人，儼然已成防疫破口。

依中央流行疫情指揮中心3月27日公布的特定娛樂場所防治作為，進出歌廳、舞廳等娛樂場所，應提供至少接種3劑疫苗證明，所有工作人員、從業人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

東港警察分局9日深夜規劃防疫臨檢勤務，分局長張世儒帶隊查核。據了解，轄內仍有不少娛樂場所漏夜High歌，其中有4家有女陪侍的店家，未落實檢查客人有無施打第3劑，依法開罰告發。一位陳姓客人說，「出去玩還驗小黃卡真的很解（嗨)，之前也沒追問小姐有沒有打疫苗，但為了安全，可能會暫時休息。」

娛樂場所不斷傳出確診，但東港多家臨檢時生意不惡，仍有不少男客上門。圖／東港警分局提供
娛樂場所不斷傳出確診，但東港多家臨檢時生意不惡，仍有不少男客上門。圖／東港警分局提供
娛樂場所傳播鏈不斷漫延，已成防疫破口，東港警方加強查核，確認從業人員注射疫苗情形。圖／東港警分局提供
娛樂場所傳播鏈不斷漫延，已成防疫破口，東港警方加強查核，確認從業人員注射疫苗情形。圖／東港警分局提供
警方查核發現，店家多未落實清查客人施打疫苗狀況，已依法開罰。圖／東港警分局提供
警方查核發現，店家多未落實清查客人施打疫苗狀況，已依法開罰。圖／東港警分局提供

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