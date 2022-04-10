極樂不設防！小吃部未把關驗黃卡 東港一晚罰4件

娛樂場所傳播鏈在高屏地區不斷漫延，已成防疫破口。屏東縣長潘孟安昨在防疫記者會要求警方嚴查，縣警局長劉印宮立即指示轄區編排專案勤務，東港警察分局長張世儒親自率隊臨檢，發現有4家有女陪侍的店家，未依規定檢查客人有無施打第3劑，依傳染病防制法第37條1項6款告發，最高可罰1萬5千元。

屏東昨新增14例新冠確診，是去年5月出現本土個案後，單日新增確診數最多的一天。其中九如天上人間小吃部，因高雄市一位確診者跨縣市「極樂」，一男傳9人，儼然已成防疫破口。

依中央流行疫情指揮中心3月27日公布的特定娛樂場所防治作為，進出歌廳、舞廳等娛樂場所，應提供至少接種3劑疫苗證明，所有工作人員、從業人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。