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毒販狡兔三窟擁槍自重 南警查獲罕見VZ61型蠍式衝鋒槍

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市關廟區盧姓男子，被檢舉涉嫌販售安非他命，為毒品中盤商，平日擁槍自重，居無定所，市刑大偵二隊經過數月跟監，埋伏，在永康區某飯店地下停車場停車位將他逮捕，起出重約1.1公斤安非他命，還查獲罕見捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1枝、JP-935非制式手槍1枝、子彈27顆。警詢後依毒品、槍砲罪嫌移送南檢調查，檢察官偵詢後10萬元交保。

據了解，這把捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍，市價約80萬元，特色是體型小，有如手槍攜帶方便，盧供稱是已故友人寄放，他平日上油後用保鮮膜包裝保養，用來防身自衛。

台南市刑大偵二今年初接獲線報，設籍關廟區盧姓男子（37歲、無業、有多項毒品刑案紀錄）販售級毒品安非他命且擁槍自重，立即成立專案小組報請南檢檢察官指揮偵辦。

案經數月跟監、埋伏、蒐證，專案小組發現盧嫌多次更換租住處，最後承租於永康區新民街一帶之租屋套房，且為逃避警方查緝，盧嫌另於永康區的某飯店地下停車場承租車停車位，以騎乘機車方式前往飯店停車場更換自小客車。

專案小組認時機成熟聲請搜索票，4月7日下午趁盧嫌開車回飯店地下停車場欲更換機車返家時，隨即出示搜索票予以查緝到案，同時於盧嫌機車、轎車及租屋處內，一舉查獲罕見之捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1枝、JP-935非制式手槍1枝、子彈27顆及第二級毒品安非他命共17包(毛重1.106公斤)等證物。

盧嫌為躲避查緝，故意將槍械及毒品分別放於飯店停車場內的轎車或機車內，現場查獲之1.1公斤安非他命（市價120萬元），為盧嫌意圖進行販毒謀利，該大量毒品僅簡單裝在一般手提紙袋，隨意置放在汽車副駕駛座腳踏墊上，令專案小組大感意外，全案訊後依涉嫌違反槍砲、毒品案移送台南地檢署偵辦。

盧姓男子涉嫌 擁有槍毒，被台南市刑大偵二隊法辦。記者黃宣翰／翻攝
盧姓男子涉嫌 擁有槍毒，被台南市刑大偵二隊法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵二隊破獲槍毒案，起出少見VZ61型蠍式衝鋒槍。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵二隊破獲槍毒案，起出少見VZ61型蠍式衝鋒槍。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵二隊破獲槍毒案，在飯店地下停車場取贓。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵二隊破獲槍毒案，在飯店地下停車場取贓。記者黃宣翰／翻攝

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