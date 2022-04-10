毒販狡兔三窟擁槍自重 南警查獲罕見VZ61型蠍式衝鋒槍

台南市關廟區盧姓男子，被檢舉涉嫌販售安非他命，為毒品中盤商，平日擁槍自重，居無定所，市刑大偵二隊經過數月跟監，埋伏，在永康區某飯店地下停車場停車位將他逮捕，起出重約1.1公斤安非他命，還查獲罕見捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1枝、JP-935非制式手槍1枝、子彈27顆。警詢後依毒品、槍砲罪嫌移送南檢調查，檢察官偵詢後10萬元交保。

據了解，這把捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍，市價約80萬元，特色是體型小，有如手槍攜帶方便，盧供稱是已故友人寄放，他平日上油後用保鮮膜包裝保養，用來防身自衛。

台南市刑大偵二今年初接獲線報，設籍關廟區盧姓男子（37歲、無業、有多項毒品刑案紀錄）販售級毒品安非他命且擁槍自重，立即成立專案小組報請南檢檢察官指揮偵辦。

案經數月跟監、埋伏、蒐證，專案小組發現盧嫌多次更換租住處，最後承租於永康區新民街一帶之租屋套房，且為逃避警方查緝，盧嫌另於永康區的某飯店地下停車場承租車停車位，以騎乘機車方式前往飯店停車場更換自小客車。

專案小組認時機成熟聲請搜索票，4月7日下午趁盧嫌開車回飯店地下停車場欲更換機車返家時，隨即出示搜索票予以查緝到案，同時於盧嫌機車、轎車及租屋處內，一舉查獲罕見之捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1枝、JP-935非制式手槍1枝、子彈27顆及第二級毒品安非他命共17包(毛重1.106公斤)等證物。