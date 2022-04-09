快訊

里長下跪控演唱會「人為地震」 張惠妹經紀人回應了

鍍金誆稱純金上網騙買家 騙徒逃數月、落網時還持毒

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方去年底獲報，一名男子以鍍金項鍊冒充純金項鍊，上網兜售行騙買家，循線調查鎖定犯嫌身分，近日在信義區拘獲許姓男子到案，意外查扣毒品安非他命，詢後依違反毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，33歲許男去年10月間在臉書上貼文，欲以8萬元價格賣出一條純金項鍊，一名被害人有意購買，傳訊詢問，雙方相約面交，買家事後帶著金項鍊到銀樓鑑定，卻發現該項鍊是「鍍金」而非「純金」，驚覺受騙。

士林分局警方介入偵辦，發現許男行騙得手後，還大膽到超商內借取點鈔機數鈔，為躲避查緝，許男逃跑時還不斷更換交通工具及服裝，警方循線追查，近日仍鎖定許男藏身處，3月23日晚間到許男窩點埋伏，趁許男返家時上前拘捕，還意外在其座車中查扣安非他命1包、玻璃球吸食器等，帶返偵詢後依法送辦。

警方呼籲，網路購物常伴隨交易風險，民眾應選擇具有第三方支付服務的網購平台購物，透過資金暫留機制確保交易安全，若遇有可疑情事可撥打165反詐騙專線查證。

警方3月23日晚間到許男窩點埋伏，趁許男返家時上前拘捕。記者李隆揆／翻攝
警方3月23日晚間到許男窩點埋伏，趁許男返家時上前拘捕。記者李隆揆／翻攝
警方意外查扣毒品安非他命。記者李隆揆／翻攝
警方意外查扣毒品安非他命。記者李隆揆／翻攝
許姓男子以鍍金項鍊冒充純金項鍊，上網兜售行騙買家。記者李隆揆／翻攝
許姓男子以鍍金項鍊冒充純金項鍊，上網兜售行騙買家。記者李隆揆／翻攝

毒品 銀樓 詐欺 網購

延伸閱讀

台南國小狼師猥褻30多名女童 逃亡2個多月今台中落網

逃亡11小時 八德外役監越獄受刑人台中落網

跨國勒贖同鄉4億越南盾 落網同鄉被判1年10月

新竹男遭通緝高雄避風頭 一個動作被警盯上意外落網

相關新聞

1.8噸鐵板掉落工人一死一傷 台南工地遭勒令停工

台南新鹽水區一處工地，今天上午發生重達1.8公噸之鋼製連接板固定強度不足，僅用2支螺栓固定，致螺栓斷裂，造成該鐵板自高約...

鍍金誆稱純金上網騙買家 騙徒逃數月、落網時還持毒

台北市警方去年底獲報，一名男子以鍍金項鍊冒充純金項鍊，上網兜售行騙買家，循線調查鎖定犯嫌身分，近日在信義區拘獲許姓男子到...

工地1.8公噸鋼板砸死人 初判僅2支螺栓固定斷裂造成

台南市鹽水區竹林里一處工地上午一塊重達1.8公噸鋼製「連接板」自高處掉落，砸中陳姓工程行老闆頭部、送醫不治、陳姓工人腹部...

大甲媽起駕1小時驚傳6人亂鬥 警迅速當場拘捕嚴辦

大甲媽遶境活動於昨晚23時起駕，但鑾轎出城僅約1小時，就有6人在大甲溪橋南向側，因行車糾紛大打出手，造成1人掛彩，於醫院...

桃園受刑人逃獄到清水 鄭文燦爆料：想參加大甲媽遶境

八德外役監昨傳林姓受刑人藉故上廁所翻牆逃獄，轄區警方獲報調閱數百支監視器，今凌晨近1時在台中清水大馬路邊逮到人，初步了解...

有眉目！屏東億元男網路徵婚 8女私敲說「Yes」

屏東一名男子網路徵婚，開出交友成功送iPhone結婚生子送房條件，引發熱議。經過24小時發酵，他說，共有8位女士私下敲他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。