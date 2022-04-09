鍍金誆稱純金上網騙買家 騙徒逃數月、落網時還持毒

台北市警方去年底獲報，一名男子以鍍金項鍊冒充純金項鍊，上網兜售行騙買家，循線調查鎖定犯嫌身分，近日在信義區拘獲許姓男子到案，意外查扣毒品安非他命，詢後依違反毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，33歲許男去年10月間在臉書上貼文，欲以8萬元價格賣出一條純金項鍊，一名被害人有意購買，傳訊詢問，雙方相約面交，買家事後帶著金項鍊到銀樓鑑定，卻發現該項鍊是「鍍金」而非「純金」，驚覺受騙。

士林分局警方介入偵辦，發現許男行騙得手後，還大膽到超商內借取點鈔機數鈔，為躲避查緝，許男逃跑時還不斷更換交通工具及服裝，警方循線追查，近日仍鎖定許男藏身處，3月23日晚間到許男窩點埋伏，趁許男返家時上前拘捕，還意外在其座車中查扣安非他命1包、玻璃球吸食器等，帶返偵詢後依法送辦。