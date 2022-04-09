大甲媽起駕1小時驚傳6人亂鬥 警迅速當場拘捕嚴辦

大甲媽遶境活動於昨晚23時起駕，但鑾轎出城僅約1小時，就有6人在大甲溪橋南向側，因行車糾紛大打出手，造成1人掛彩，於醫院觀察中，5人輕微擦挫傷，另波及2名輕傷，送醫治療；正於鄰近值勤的大甲警方迅速上前控制，詢後將鬥毆6人，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

大甲媽祖遶境於昨晚登場，大量信眾自全台各地湧入大甲小鎮，要恭送媽祖出門進香，鑾轎今年更僅花3分鐘時間，快速離開廟埕廣場；但就在鑾轎起駕後約1小時，出城跨過大甲溪橋時，橋上竟傳出聚眾鬥毆事件。

吳姓男子（29歲）於今天凌晨0時許，與3名友人騎乘機車沿途參與遶境，行經遶境隊伍，於大甲溪橋往南100公尺處，與藍姓男子（24歲）等2人，因車潮人流壅塞，險發生擦撞，6人僅先相互叫囂，怎料竟一言不合，就在橋上徒手互毆，造成交通壅塞回堵。

大甲警分局偵查隊長郭國津正於附近執行交指、維安勤務，獲報後隨即與2名警力上前壓制，並通知支援警力及6輛救護車到場協助；6名動手男子中，楊姓男子（27歲）頭部撕裂傷，目前仍在醫院觀察中，其他僅是輕傷，另有2名雙方家屬（無助陣情事）也遭波及，受輕微擦挫傷，無大礙。