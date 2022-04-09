快訊

新北今+143例…26處足跡曝光 板橋車站、樂華夜市、秀泰影城入列

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽起駕1小時驚傳6人亂鬥 警迅速當場拘捕嚴辦

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

大甲媽遶境活動於昨晚23時起駕，但鑾轎出城僅約1小時，就有6人在大甲溪橋南向側，因行車糾紛大打出手，造成1人掛彩，於醫院觀察中，5人輕微擦挫傷，另波及2名輕傷，送醫治療；正於鄰近值勤的大甲警方迅速上前控制，詢後將鬥毆6人，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

大甲媽祖遶境於昨晚登場，大量信眾自全台各地湧入大甲小鎮，要恭送媽祖出門進香，鑾轎今年更僅花3分鐘時間，快速離開廟埕廣場；但就在鑾轎起駕後約1小時，出城跨過大甲溪橋時，橋上竟傳出聚眾鬥毆事件。

吳姓男子（29歲）於今天凌晨0時許，與3名友人騎乘機車沿途參與遶境，行經遶境隊伍，於大甲溪橋往南100公尺處，與藍姓男子（24歲）等2人，因車潮人流壅塞，險發生擦撞，6人僅先相互叫囂，怎料竟一言不合，就在橋上徒手互毆，造成交通壅塞回堵。

大甲警分局偵查隊長郭國津正於附近執行交指、維安勤務，獲報後隨即與2名警力上前壓制，並通知支援警力及6輛救護車到場協助；6名動手男子中，楊姓男子（27歲）頭部撕裂傷，目前仍在醫院觀察中，其他僅是輕傷，另有2名雙方家屬（無助陣情事）也遭波及，受輕微擦挫傷，無大礙。

警方表示，目前楊男因傷勢留院觀察，尚未完成筆錄，待警詢完畢後，將藍嫌等涉案6人，依刑法聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦；警方呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網。

大甲警方獲報鬥毆事件後，立即上前壓制，並將涉嫌人帶回警局。圖／民眾提供
大甲警方獲報鬥毆事件後，立即上前壓制，並將涉嫌人帶回警局。圖／民眾提供
藍姓、吳姓男子雙方共6人，今日凌晨0時許，因行車糾紛，於大甲溪橋上演大亂鬥。圖／取自記者爆料網
藍姓、吳姓男子雙方共6人，今日凌晨0時許，因行車糾紛，於大甲溪橋上演大亂鬥。圖／取自記者爆料網
整起聚眾鬥毆事件，共有6輛救護車到場協助。圖／取自記者爆料網
整起聚眾鬥毆事件，共有6輛救護車到場協助。圖／取自記者爆料網

大甲媽祖 遶境 救護車

延伸閱讀

大甲媽遶境今年不躦轎 提早1小時到彰化

大甲媽遶境隊伍明天到北斗 奠安宮防疫第一 破例不供餐

桃園受刑人逃獄到清水 鄭文燦爆料：想參加大甲媽遶境

影／大甲媽遶境今年速度快 提早1小時到大肚

相關新聞

大甲媽起駕1小時驚傳6人亂鬥 警迅速當場拘捕嚴辦

大甲媽遶境活動於昨晚23時起駕，但鑾轎出城僅約1小時，就有6人在大甲溪橋南向側，因行車糾紛大打出手，造成1人掛彩，於醫院...

桃園受刑人逃獄到清水 鄭文燦爆料：想參加大甲媽遶境

八德外役監昨傳林姓受刑人藉故上廁所翻牆逃獄，轄區警方獲報調閱數百支監視器，今凌晨近1時在台中清水大馬路邊逮到人，初步了解...

有眉目！屏東億元男網路徵婚 8女私敲說「Yes」

屏東一名男子網路徵婚，開出交友成功送iPhone結婚生子送房條件，引發熱議。經過24小時發酵，他說，共有8位女士私下敲他...

女毒品三條通 逃亡期間盜刷百萬還買5隻短毛貓當貓奴

30歲趙姓無業女子因涉嫌販毒，遭台中、新北及士林三處地檢署發布通緝，逃亡期間與紀姓男友四處躲藏，需要用錢時，就透過通訊軟...

南投男大嗓門引警注目 意外讓通緝犯身分曝光被逮

南投縣古姓男子昨天下午在高雄湖內在車內用手機且聲量超大，引起南下查案的台南市警二分局偵查隊幹員的注意，查詢古姓車主是南投...

南投破百公斤通緝男 高雄講電話太大聲露餡遭逮

體重破百公斤的南投古姓男子，今年因毒品．強盜遭通緝，昨天在高雄講電話聲量太大，遭台南市警4名偵查隊員發現，一路尾隨，利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。