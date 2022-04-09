女毒品三條通 逃亡期間盜刷百萬還買5隻短毛貓當貓奴

30歲趙姓無業女子因涉嫌販毒，遭台中、新北及士林三處地檢署發布通緝，逃亡期間與紀姓男友四處躲藏，需要用錢時，就透過通訊軟體大量信用卡卡號及檢核碼，在各大網路平台盜刷購物、投宿旅館、搭乘計程車及訂餐外送。警方掌握趙女藏身處，日前上門搜索逮獲兩人，查扣毒品等物。

台北市刑警大隊獲報，有人利用人頭資料在各大網拍平台創設假帳號，以第三方支付在網拍平台大量盜刷他人信用卡購物，賣家未獲價金，第三方支付平台更損失逾新台幣百萬元，警方因此展開調查，查出趙女涉嫌，日前上門搜索。

警方調查，趙女花錢不手軟，開銷金額龐大，逃亡期間還一口氣花費27萬元，購買5隻英國短毛貓，4隻貓咪送給朋友，自己留下1隻飼養。現場除查獲偽造的信用卡號以及檢核碼，還查扣安非他命、K他命等毒品，另有10萬元來歷不明現金。