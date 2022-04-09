快訊

後醫系再起引反彈 揭醫師總量管制掛鉤收入和關說文化

龜山工業區科技大廠傳移工確診 鄭文燦證實：已匡列疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女毒品三條通 逃亡期間盜刷百萬還買5隻短毛貓當貓奴

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

30歲趙姓無業女子因涉嫌販毒，遭台中、新北及士林三處地檢署發布通緝，逃亡期間與紀姓男友四處躲藏，需要用錢時，就透過通訊軟體大量信用卡卡號及檢核碼，在各大網路平台盜刷購物、投宿旅館、搭乘計程車及訂餐外送。警方掌握趙女藏身處，日前上門搜索逮獲兩人，查扣毒品等物。

台北市刑警大隊獲報，有人利用人頭資料在各大網拍平台創設假帳號，以第三方支付在網拍平台大量盜刷他人信用卡購物，賣家未獲價金，第三方支付平台更損失逾新台幣百萬元，警方因此展開調查，查出趙女涉嫌，日前上門搜索。

警方調查，趙女花錢不手軟，開銷金額龐大，逃亡期間還一口氣花費27萬元，購買5隻英國短毛貓，4隻貓咪送給朋友，自己留下1隻飼養。現場除查獲偽造的信用卡號以及檢核碼，還查扣安非他命、K他命等毒品，另有10萬元來歷不明現金。

趙女依詐欺罪嫌送辦，販毒通緝依法解送歸案，至於紀姓男子因持有毒品也遭警方送辦。

趙姓女子逃亡期間，靠在網路盜刷他人信用卡生活，還花大錢購買英國短毛貓，遭警方循線查獲。記者廖炳棋/翻攝
趙姓女子逃亡期間，靠在網路盜刷他人信用卡生活，還花大錢購買英國短毛貓，遭警方循線查獲。記者廖炳棋/翻攝
趙姓女子逃亡期間，靠在網路盜刷他人信用卡生活，還花大錢購買英國短毛貓，遭警方循線查獲。記者廖炳棋/翻攝
趙姓女子逃亡期間，靠在網路盜刷他人信用卡生活，還花大錢購買英國短毛貓，遭警方循線查獲。記者廖炳棋/翻攝

毒品 信用

延伸閱讀

影／K煙布滿車誤為起火 新北警搜毒逮5人

影／騎贓車飆逃 警追3.6公里在一下坡處攔撞逮賊

巧合？她信用卡被店員「唱名」 兩小時後慘遭盜刷

海巡署攜手警方 破全台首件「金新月」毒品走私

相關新聞

桃園受刑人逃獄到清水 鄭文燦爆料：想參加大甲媽遶境

八德外役監昨傳林姓受刑人藉故上廁所翻牆逃獄，轄區警方獲報調閱數百支監視器，今凌晨近1時在台中清水大馬路邊逮到人，初步了解...

有眉目！屏東億元男網路徵婚 8女私敲說「Yes」

屏東一名男子網路徵婚，開出交友成功送iPhone結婚生子送房條件，引發熱議。經過24小時發酵，他說，共有8位女士私下敲他...

疫情影響沒假放 八德外役監受刑人翻牆逃獄散心

八德外役監昨傳受刑人藉故上廁所翻牆逃獄，轄區警方獲報調閱數百支監視器，今凌晨近1時在台中清水大馬路邊逮到人，初步了解脫逃...

影／疫情管制導致受刑人逃獄？八德外役監證實暫停返家探親

八德外役監林姓受刑人昨天下午1時許翻牆逃獄，今凌晨在台中清水落網後，供稱監獄太久沒放假，心情不好，想要外出散心才會偷溜；...

女毒品三條通 逃亡期間盜刷百萬還買5隻短毛貓當貓奴

30歲趙姓無業女子因涉嫌販毒，遭台中、新北及士林三處地檢署發布通緝，逃亡期間與紀姓男友四處躲藏，需要用錢時，就透過通訊軟...

南投男大嗓門引警注目 意外讓通緝犯身分曝光被逮

南投縣古姓男子昨天下午在高雄湖內在車內用手機且聲量超大，引起南下查案的台南市警二分局偵查隊幹員的注意，查詢古姓車主是南投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。