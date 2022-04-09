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南投男大嗓門引警注目 意外讓通緝犯身分曝光被逮

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

南投縣古姓男子昨天下午在高雄湖內在車內用手機且聲量超大，引起南下查案的台南市警二分局偵查隊幹員的注意，查詢古姓車主是南投地檢署發布的強盜、毒品通緝犯，等古男下車買完彩券，幹員喝叫其姓名，他直覺轉頭應聲，見不對勁想落跑，四警立刻撲上前，用辣椒水及警棍將他制伏。

警方指出，用M-Police小電腦查詢車籍，連上警政系統，得知車主經南投地方檢察署發布通緝在逃，相片裡的面貌看起來與眼前的古男特徵符合，不過因古男身高180餘公分、重達110公斤，體型壯碩，考量執勤安全及避免攔車致生危險，一路尾隨古車伺機逮捕。

警方直跟至湖內區中山路段某彩券行，見他下車，立即任務分配，準備動手。當古男購買完彩券，踏出彩券行，毫無警覺之際，幹員突喝叫其姓名後上前圍捕，他直覺轉頭應聲，這才發現警察緝捕想逃時，員警已阻斷四方去路，他仍做困獸之鬥反抗，四警使用辣椒水及警棍等，當場將他制伏在地。警詢後將他解送南投地檢署歸案。

據調查，古嫌今年2月間因毒品案通緝，3月底又因強盜案被判2年9月刑期確定，未到案執行，經南投地方檢察署發布通緝。他萬萬沒想到自己的大嗓門，引來路過員警的注目而落網，搖頭直說這也太巧了。

古男身高180餘公分、重達110公斤，體型壯碩，沒想到因其大嗓門，引來路過警方注意，進而查出其通緝身分。記者邵心杰／翻攝
古男身高180餘公分、重達110公斤，體型壯碩，沒想到因其大嗓門，引來路過警方注意，進而查出其通緝身分。記者邵心杰／翻攝
台南幹員突喝叫古男姓名，他直覺轉頭應聲，這才發現警察緝捕想逃，4警使用辣椒水及警棍等，當場將他制伏在地。記者邵心杰／翻攝
台南幹員突喝叫古男姓名，他直覺轉頭應聲，這才發現警察緝捕想逃，4警使用辣椒水及警棍等，當場將他制伏在地。記者邵心杰／翻攝

彩券行 南投 通緝

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