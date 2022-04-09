持刀行搶計程車司機 男子1小時後遭逮

58歲歐姓男子疑因缺錢，今天凌晨搭上范姓男子駕駛計程車後，車途中他拿出水果刀抵住范男頸部要求拿出財物，范男奪門離去後報案，警方循線追捕，1小時內逮捕歐男。

台中市霧峰警分局今天接受媒體聯訪表示，今天凌晨1時57分接獲范姓計程車駕駛報案，在凌晨1時30分，台中市復興路三段與台中路口，他搭載歐姓男子表示要前往霧峰，但當開車到大里區健東路時，歐男突持隨身攜帶的水果刀抵住他的右頸部，喝令拿出財物，他立即奪門而出，隨後報警。

警方獲報後，通知勤指中心發布攔截圍捕，歐男駕駛該計程車逃逸，警方最後在潭子區中山路1段攔獲歐男，起獲作案水果刀1把、被害人手機1支及零錢等物。

警方初步調查，歐男無業為南部人，疑因缺錢才會行搶。全案依強盜案移送台中地檢署偵辦。