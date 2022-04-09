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女子被丟高速公路行走一小時！背後原因極冷血 網轟蓄意謀殺

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大甲媽遶境大甲溪橋發生糾紛鬥毆 警逮6人送辦

中央社 / 台中9日電

大甲鎮瀾宮媽祖昨晚起駕，今天凌晨在大甲溪橋發生2派騎士為突破遶境隊伍，爆發行車糾紛，拿出鐵棍當街互相攻擊，3名男子受傷送醫，警方壓制雙方人馬，移送偵辦。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香行程8日晚間11時5分起駕，今天凌晨0時15分在大甲溪橋發生鬥毆事件，民眾拍下衝突現場影片，跟隨遶境維護安全的警方隨即前往，將雙方架開。

警方調查，24歲藍姓男子與25歲陳姓男子騎車行經大甲橋時，因前方大甲媽祖遶境導致車流回堵塞車，藍男、陳男遂在車陣中亂竄，險些擦撞29歲吳姓男子的機車，雙方引發口角，吳男的另3名友人見狀加入戰局爆發衝突，當街拿鐵棍攻擊，造成3人受傷。

警方壓制藍男等6人，帶回分局偵訊，訊後，依照群聚鬥毆、傷害等罪嫌移送偵辦。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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