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影／K煙布滿車誤為起火 新北警搜毒逮5人
基隆林姓男子車載4友，來到新北市蘆洲區長安街上抽K煙，滿車K煙瀰漫，讓林男誤以為車頭起火，下車打開引擎蓋查看。巡邏警發現趨前關心，卻聞到濃濃K他命味道，經林男同意搜索，果在右前座椅背置袋內發現57包K他命，一併帶回偵辦，偵詢時5人否認持有，警詢後全依毒品罪嫌送辦。
經查證，林姓男子（20歲）家住基隆，周三凌晨零時許，林男開車載著葉男（21歲）、廖男（19歲）、呂男（18歲）、許男（18歲）等4友，一路從基隆開抵新北市蘆洲吃宵夜，5人來途過程疑邊開邊抽K煙，途中行經長安街112號前，林男聞到車內有怪味，把車違停路旁下車開引擎蓋查看。
此時，轄區延平所長王品正、警員楊政倫、賴政穎隨後巡邏經過，趨前關心「有無需要協助。」林男回稱「車子傳出怪味，擔心是引擎或其他零件起火，正停車檢查」。林男話才剛回，警就聞到車內飄出濃濃的K他命味道，立即要求全部人下車受檢，意外查出葉男為基隆地院發布的傷害案通緝犯。
經林等5人同意，陸續在廖男、呂男身上搜出0.8公克毒品K他命及殘渣袋，並在車內右前座椅背置袋內搜扣，毛重共59.8公克57包K他命分裝包。連同毒品一併帶回偵辦。偵詢時，5人否認持有57包K他命，也否認有在車內吸食K他命，警詢後依毒品危害防制條例意圖販賣毒品罪嫌將5人移送法辦，通緝部分解送歸案。
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