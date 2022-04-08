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影／騎贓車飆逃 警追3.6公里在一下坡處攔撞逮賊

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區陳姓男子，昨天竊走一部越野機車，警以車追人，並沿台七乙線追尋，發現陳男與贓車。正準備趨前逮捕，陳見警發動機車飆逃，最後在一處下坡路段，被警攔撞彈飛落地受傷，陳男開刀後住院觀察，待陳傷勢穩定再做問詢筆錄，警詢後將依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（52歲）有多項前科，昨天（7日）上午近8時許，陳男隨機在新北市三峽區偷走一部越野機車，警方獲報調閱沿路監視器畫面追查，1個半小時後，在五寮地區調閱到失竊機車出沒畫面。

警員立即驅車沿著台七乙線，四處查尋失竊機車下落，果然發現陳男與贓車位置，警欲趨前逮捕，陳男一見警方趕到，趕緊發動贓車飆速逃去，雙方追逐3.6公里，直到三峽區金敏11鄰產業道路下坡路段，警攔截陳男不慎，撞飛陳男落地。

陳男左腳踝骨折受傷，鋃鐺被逮，事後，警還在陳男身上查獲3.59公克毒品安非他命1包。緊急協助陳男送醫急救，所幸開刀後沒有生命危險，目前留院觀察，待陳男傷勢恢復，再進行警詢筆錄，警詢後依依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

陳男送醫後，左腳踝骨折開刀治療。記者曾伯愷／翻攝
陳男送醫後，左腳踝骨折開刀治療。記者曾伯愷／翻攝
陳男一路飆騎，警尾追3.6公里將人逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男一路飆騎，警尾追3.6公里將人逮捕。記者曾伯愷／翻攝
警方查獲贓車。記者曾伯愷／翻攝
警方查獲贓車。記者曾伯愷／翻攝
警方在陳男身上搜出毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方在陳男身上搜出毒品。記者曾伯愷／翻攝
陳男竊車警攔追不慎，撞飛陳男受傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男竊車警攔追不慎，撞飛陳男受傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男竊車警攔追不慎，撞飛陳男受傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男竊車警攔追不慎，撞飛陳男受傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男竊車警攔追不慎，撞飛陳男受傷。記者曾伯愷／翻攝
陳男竊車警攔追不慎，撞飛陳男受傷。記者曾伯愷／翻攝

毒品 贓車

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