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首見「金新月」毒品走私 洗車場廢棄車查獲85公斤安毒
海巡署與警方組成專案小組，一年來查獲二級毒品甲基安非他命85公斤，攔阻市價逾億元毒品流入市面，並依犯嫌通訊內容及毒品包裝材料研判，毒品來源不是來自傳統的「金三角」地區，而是新的毒品產業鍊，在「金新月」地區製造後，再透由巴基斯坦及其週邊國家輾轉來台。
彰化、基隆、新竹、屏東及金門查緝隊、台中市警局豐原、第四分局、新北市警局新店、海山分局、航警局刑警大隊等單位組成專案小組，去年5月間在抓查油品走私集團時， 意外發現北聯幫份子利用油桶包裝掩護，跨國販運毒品，經長期監控後於台北市某處洗車場起出安毒45公斤。
案件案經台北地檢署起訴，今年3月法院一審判決，全案8名被告依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，分別判處3至7年不等徒刑。
專案人員指出，該集團涉嫌長期以相同手法販運毒品，清查集團8成員活動軌跡，今年又在新店山區發現一輛廢棄車輛，後車廂裝著3大袋黑色旅行袋，袋內有多包密封袋，剪開全都是包裝完好的二級毒品安非他命，清點總數共有40公斤。
由於包裝上有伊朗文字，專案人員研判應該不是來自傳統的「金三角」地區，為查明毒品產地，送請美國緝毒署駐台辦公室協助鑑定，證實該批毒品是在「金新月」地區製造。
為向上溯源，將扣案通訊內容與美緝毒署資料庫進行比對，發現與巴基斯坦運毒集團有關，研判毒品在金新月地區製造後，透由巴基斯坦及其週邊國家輾轉來台，因形如彎彎的新月而被稱為「金新月」，近來有取代「金三角」的趨勢。
海巡署偵防分署彰化查緝隊副隊長張旗宏表示，這是國內首次查獲金新月地區毒品，顯示台灣毒梟已突破傳統毒品製運路線，開始與中東地區毒梟合作，針對全新毒品產業鍊，檢方已製成案例報告，請全國緝毒機關嚴密防範。
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