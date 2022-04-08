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海巡署攜手警方 破全台首件「金新月」毒品走私

中央社 / 彰化縣8日電

海巡署聯合警方查緝走私油品，意外發現黑幫利用油桶跨國運毒，起獲安非他命85公斤，且透過美國緝毒署鑑定毒品在「金新月」製造，研判毒品集團開創新路線與中東毒梟合作。

海洋委員會海巡署偵防分署彰化查緝隊今天發布新聞稿表示，偵防分署彰化、基隆、新竹、屏東、金門查緝隊、台中市警察局豐原、第四分局、新北市警察局新店、海山分局、航空警察局刑警大隊等單位去年5月組成專案小組，追查油品走私集團。

意外發現北聯幫成員利用油桶掩護，跨國販運毒品，在台北市某處洗車場起出45公斤毒品安非他命，經台北地檢署起訴，法院今年3月一審判8名被告依共同犯運輸第二級毒品未遂罪處3年4月到7年不等有期徒刑。

專案人員表示，此集團涉嫌長期以相同手法販運毒品，循線清查集團成員活動軌跡，今年2月進一步在新店山區某廢棄車輛起獲另批40公斤毒品安非他命，且這批85公斤毒品依犯嫌通訊內容及包裝材料研判，並非來自傳統「金三角」地區。

彰化查緝隊表示，為查明毒品產地，特別送請美國緝毒署（DEA）在台辦事處協助鑑定，證實這批毒品是在「金新月」地區（西南亞地域）製造，專案小組為向上溯源，將扣案通訊內容與美國緝毒署資料庫比對，發現與巴基斯坦運毒集團有關，研判毒品在「金新月」地區製造後，透過巴基斯坦及周邊國家輾轉運來台灣。

這批85公斤毒品若以每公斤新台幣150萬元計算，價值達1億2750萬元。彰化查緝隊指出，這是國內首次查獲「金新月」地區毒品，研判台灣毒品集團突破傳統製運路線，開始與中東毒梟合作，針對全新毒品產業鏈，台北地檢署製作案例報告請緝毒機關嚴防。

毒品 彰化 海巡署

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