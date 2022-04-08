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影／謊報身分還嗆「要問幾次？」 指紋掃描揪出通緝犯
新北市淡水區甯姓男子，因詐欺、洗錢4案未入監服刑，遭法院發布通緝。周三（6日）他謊報他人身分遭警識破，甯男竟爆氣嗆警「我就是廖xx，你是要問幾次？」警帶回以指紋掃描機辨識身分，揪出他就是通緝犯，警詢後依法送辦。
據了解，甯姓男子（27歲）2019年因當車手提領贓款，被法院判刑3年，甯男未依時間入監服刑，遭法院發布詐欺、洗錢防制法等4案通緝。甯男為了躲避檢警追緝，四處各工地打臨工維生，遇警盤查就謊報他人身分證號矇騙。
周三（6日）上午7時許，甯男騎車經過中山北路與新春街口，被轄區警攔下盤查，警要求甯男出示證件受檢，甯辯稱出門忘了帶，還不疾不徐地背出身分證號。但警方查證資料，卻發現小電腦照片與甯男長相明顯不同。
警懷疑甯男報假問「你真的是廖XX嗎」只見甯男語露不耐爆氣嗆警「我就是廖XX，你是要問幾次？」這讓警也動怒回甯「你眼睛跟鼻子就不像呀！你是不是通緝？！」隨即將他帶回分局。
經按壓指紋機辨識，甯男通緝身分才曝光。偵詢時，甯男坦承2019年因當車手提領贓款，被法院以詐欺、洗錢防制法判刑3年，但卻未依規定時間報到入監服刑。去年遭臺北地檢、士林地檢署及新北地院發布詐欺、洗錢防制法等4案通緝犯，警詢後依法解送地檢署歸案。
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