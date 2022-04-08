影／持毒男警所旁被盤查 轉身跑4百米...喘吁吁被逮
新北市五股區陳姓男子，凌晨持毒在警所外遊晃，警發覺怪異趨前盤查，陳男一時心虛趁隙拔腿逃跑，3警見狀尾後追捕400公尺，陳男體力不支當場遭警壓制逮捕，連同陳男身上K他命，一併帶回偵辦。警詢後依毒品、通緝移送法辦。
經查證，陳姓男子（19歲）日前因毒品案件遭法院發布通緝。周二（5日）凌晨2時許，他身攜毒品K他命，囂張地在新北市蘆洲警分局成州所旁公園外閒晃。警員林忠億、曾元麒、陳奕丞發現陳男行為怪異，趨前盤查詢問「那麼晚在這邊幹嘛？」陳男先蹲下回說「來這邊找朋友。」
警續問「找朋友，那證件看一下」只見陳男假意配合，先是向警報身分字號，警一查赫見陳男因毒案遭法院發布通緝。警當場告知，陳男卻一臉狐疑不信，警回「沒關係！我們進去（派出所）查一下就知道」
不料，警正準備帶陳返回派出所，陳男竟趁隙轉身拔腿快逃，現場3警見狀尾後追去，雙方追逐400公尺，直到追至越堤道內，陳男體力不支，被尾追而來的3警壓制，當場在其口袋搜出0.32公克K他命一包，一併帶回偵辦。警詢後依毒品危害防制條例、毒品通緝等罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言