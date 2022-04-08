影／持毒男警所旁被盤查 轉身跑4百米...喘吁吁被逮

新北市五股區陳姓男子，凌晨持毒在警所外遊晃，警發覺怪異趨前盤查，陳男一時心虛趁隙拔腿逃跑，3警見狀尾後追捕400公尺，陳男體力不支當場遭警壓制逮捕，連同陳男身上K他命，一併帶回偵辦。警詢後依毒品、通緝移送法辦。

經查證，陳姓男子（19歲）日前因毒品案件遭法院發布通緝。周二（5日）凌晨2時許，他身攜毒品K他命，囂張地在新北市蘆洲警分局成州所旁公園外閒晃。警員林忠億、曾元麒、陳奕丞發現陳男行為怪異，趨前盤查詢問「那麼晚在這邊幹嘛？」陳男先蹲下回說「來這邊找朋友。」

警續問「找朋友，那證件看一下」只見陳男假意配合，先是向警報身分字號，警一查赫見陳男因毒案遭法院發布通緝。警當場告知，陳男卻一臉狐疑不信，警回「沒關係！我們進去（派出所）查一下就知道」