持槍隨機挑名車搶劫、持刀討債 安平警破二案力挽形象

台南市警四分局風波不斷，新任偵查隊長走馬上任，2日據報漁光島疑有民眾遭持槍搶劫，專案小組昨晚循線在佳里區逮捕45歲陳姓嫌犯，起出作案用改造槍彈及贓車等物，另去年2月間有男子因借貸糾紛，遭人涉持開山刀暴力討債，昨天也循線逮捕同為23歲趙姓、翁姓兩男且起獲開山刀，回歸治安，力挽形象。

警方調查，漁光島疑有民眾遭持槍搶劫，經調閱監視器，專案小組發現嫌犯駕駛一輛懸掛失竊車牌的轎車前往漁光島，案經漏夜追查，專案小組調閱路口周遭監視器影像畫面，分析比對鎖定該犯案車輛，認陳嫌涉嫌重大。

昨晚7時，警方在佳里區陳男住處埋伏，當場逮捕陳男外，起獲作案用改造槍枝1把、子彈6顆、失竊車牌4面、失竊贓車2台。

警方調查，陳男因缺錢花用，隨機尋找下手對象，2日在漁光島鎖定駕駛BMW名車的被害人行搶。警方在陳男住處起獲失竊車牌及贓車，懷疑他涉其他案擴大偵辦外，並追查改造槍彈來源。

此外，去年2月間因被害人向人借了2萬元遲未還錢，沒想到引來暴力討債集團找上門。經警方長期蒐證追查歹徒身分，昨天逮捕趙男及翁男兩嫌，搜索起獲作案用的開山刀等贓證物。