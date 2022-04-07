鐵釘打穿腳背凌虐死人 台中格鬥場亂鬥主嫌殺人判17年

台中大雅一處鐵皮搭設的格鬥訓練場去年2月爆發大亂鬥釀1死3重傷，檢警查出該處是線上博奕「九州娛樂城」股東為訓練打手設置，因管姓負責人和連姓男子有資金糾紛，連帶人攻入反遭管圍毆，腳背還遭狠釘5根鐵釘凌虐慘死，法院痛斥管等視人命如草芥，依殺人罪判13年至17年不等，可上訴。

檢警調查，管、連因財務糾紛，連找來13名同夥去年2月1日南下台中，沿途邊買鎮暴槍、鐵鎚、開山刀及頭套等，中間還先到汽車旅館集結、整裝發配武器，當天傍晚6點多直搗管的訓練場，分別掃射、拿鐵鎚破窗闖入喝令裡頭正在運動的10多名少年不准動。

後來管得知訓練場遭襲擊帶人回去支援，原遭狹持的少年也奮力抵抗，結果管、連雙方人馬20多人各持鐵管、球桿，鋁棒等一陣大亂鬥，連等因寡不敵眾被打成重傷，並經管指示綑綁他雙手雙腳，還有同夥朝他開槍射穿大腿。

但管等人仍未氣消，竟還拿鐵鎚朝連的右腳掌猛釘了好幾根鐵釘凌虐，警方獲報到場見連慘死在辦公室，另2名友人滿身是血倒臥附近，現場經混戰也留下大量木棒、鐵管等器具，檢方偵結依殺人罪嫌等起訴管、連雙方20多人。

審理時，管等人均否認殺人，管辯稱當天自己也被砍成重傷失去意識，雖有制伏連的人馬，但過程都不清楚，其餘同夥有人說醒來就在醫院，對於槍枝來源也推託稱不清楚、不知哪裡來的。

法醫解剖也指出，連男腦出血、顱骨骨折，研判遭條狀鈍器打擊頭致死，左大腿也有槍傷，另右腳背有5處小穿刺傷，最深3.5公分，幾乎穿透右足掌，符合遭釘子穿刺情況。

法院並傳訊20多名參與混戰男子，交互比對說詞，也根據第一時間到場員警說法、現場採集血跡、指紋等鑑定報告及監視器等證物，認定管等犯行明確。