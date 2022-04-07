雙鐵討7863萬 東南水泥：尊重承擔、不排除轉向包商求償

4月1日清明連假前夕，高雄市楠梓區東南水泥廠生料儲槽倒塌，壓垮電塔，連帶癱瘓高鐵左營、台南間營運，為了搶修，台鐵也被迫斷電，台鐵楠梓到新左營間雙向停止。交通部長王國材說，將向東南水泥「求償到底」，雙鐵合計將求償7863萬。對此，東南水泥發言人、資深經理黃薪翰說，東南水泥的態度就是尊重、承擔，一切依法令來行事，也不排除轉向包商來求償。

東南水泥最近忙著危機處理，也有心理準備會面臨鉅額求償等代價。東南水泥表示，此事件造成眾多旅客不便，東南公司要再次表達歉意，未來會落實加強對承包商作業人員的管理，強化拆除作業的安全性。

高雄市東南水泥拆廠意外究責，承辦檢察官日前找市府工務局科長當證人配合調查。出包的炯德營造已被勒令停業，東南水泥拆廠作業停工配合調查，廠內尚有幾座高塔型設備待處理。東南水泥表示，一切配合司法調查，後續會找更專業廠商接手拆除工程。橋頭地檢署表示，案件還在偵查階段，正持續追查，偵辦細節不便透露。

高雄市工務局長楊欽富說，建築法規對拆除工程管理強度不及新建工程，高雄市擬修訂建築管理自治條例，讓拆除工程申請不只有書面審查，必須報開工，以利列管、監督及勘驗。對此藍綠議員大多表示認同，主張如何強化執行、監工是重點，最好採分級管理。

外界質疑東南水泥廠拆除過程沒有公部門人員監督，楊欽富說，該案為求慎重今年1月有要求業主、承包商到市府開諮詢會議，本質上是私人拆廠工程，不可能派人全程盯場，但市府絕對沒放任。

市議員陳致中說，贊成修訂自治條例強化拆除工程控管，透過分級管理會是較適切作法，在保障工程安全及不要造成擾民之間取得平衡。市議員童燕珍說，工安事件頻傳，市府似乎都是出事了才有動作，修法是正確方向，如何強化執行更是重點，不能只是修法，卻未加強勞檢、安檢。

市議員林于凱主張，拆除計畫書需有技師簽章，加入第三方監督角色，確保專業、監督力度。林也說，私人公司拆除案常壓低預算，下包商能省則省，修法後，如何強化拆除監工是預防工安事件重點。

東南水泥表示，公司依法應負擔的賠償責任絕不逃避，負責到底，也會委請律師來處理後續相關事宜。