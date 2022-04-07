狗主人持毒丟包被警壓制 紅貴賓賣萌急「拱手」求饒

高雄49歲林姓男子帶著心愛紅貴賓狗出門兜風，因違規左轉被警方攔下，林男因身上藏毒，配合度差，還趁機將毒品丟包，被員警識破後壓制在地，沒料狗狗疑心疼主人被上銬，還一度雙腳站立拱手揮舞，宛如在「求饒」，不過就算求饒也沒用，因罪證確鑿，林男被毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

鹽埕警分局建國四路派出所巡佐林國正、警員陳孟駿，前天下午6時40分許行經鹽埕區七賢二路與河西路口，撞見林男騎機車違規左轉，兩名員警隨即調轉，將林男攔查下來開單。

警方攔停後，查詢林男機車資料，發現車主正遭橋頭地檢署通緝在案，林本身也是毒品列管人口，因林騎乘的是友人機車，兩名員警進一步釐清他與車主關係。

沒料身上藏毒的林男擔心被警方發現，應答支吾其詞，眼神還往旁飄忽不定，果真趁員警不注意時，就將握在手中的海洛因丟入水溝，所幸被在場經驗老道的巡佐識破，迅速將林男壓制在地。

林男遭逮過程都被自己心愛的紅貴賓目擊，起初員警盤查時，狗狗也乖乖的在旁配合，但一見主人遭上銬，一度雙腳站立拱手揮舞，宛如在「求饒」，警方事後也在一旁水溝蓋上，找到被林丟棄的海洛因包（毛重3.2克）。