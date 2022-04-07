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移工賣2800元安毒否認到底 無可減刑遭判10年驅逐出境

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中越南籍武姓移工以2800元價格，前後賣2小包安非他命給同棟樓的台籍陳姓男子，未料陳沒多久持毒被抓，馬上就供出來源讓武遭逮。法院考量武犯10年以上重罪，曾審酌多項減刑事由，但都因武「矢口否認」到底，包括刑法第17條、第59條都不適用，依毒品罪判他10年8月，可上訴。

檢警調查，武男去年8月13日、14日接連用LINE和陳男聯繫，前後以1000元、1800元價格各賣了1小包安非他命給對方，未料陳男5天後就因持有毒品落網，他並供出買毒的上游來源就是武男，南投警方8月30日持搜索票將武逮捕到案。

審理時，武先是說自己在警局、地檢署做筆錄前有用毒品，因藥效發作意識不清，他頭腦不清楚才會亂講，但法院逐一勘驗訊問過程，發現武針對檢警問話，都是以一問一答方式，且武說詞具體明確。

且武也否認犯行，辯稱沒有販毒給陳男，只有提供藥頭的住址給他，可見他意識相當清楚，還能夠替自身辯白，認定他在警詢、偵查陳述都是基於自由意志，可以採用。

陳男也證稱，因和武承租同棟大樓知道他有販毒才找上門，彼此也無私交，僅有買賣時才會聯絡；法院發現陳所稱打LINE和武通話時，交易地點和手機基地台相當接近。

因武販賣第二級毒品是最低本刑是10年以上有期徒刑重罪，法院為考量有無減刑事由逐一比對，但因武男審判中矢口否認犯行，也沒有供出上游，都不適用刑法第17條自白減刑。

而就刑法第59條情堪憫恕部分，法院再衡量刑法第17條已有規定，被告在偵查及「歷次審判中」均自白犯罪，才可適用減刑，但武男顯然是否認，已經不適用第17條，若再用第59條給他減刑，無異是使法院以這種方式規避、架空第17條，因此不給用第59條減刑。

法院考量，武男販毒對象僅1人、毒品數量不大，獲得利益也非鉅額，依2個販賣第二級毒品罪各判10年2月，應執行10年8月，並在刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

毒品 販毒 LINE

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