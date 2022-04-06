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殺洩密男沒拿到600萬！新店槍手還被同夥丟包超氣 警：他講了很多

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新店槍擊案嫌犯黃泳群，去年在新店「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸廈門被遣返，下機癲癇發作，警方戒護送醫。圖／聯合報系資料照片
新店槍擊案嫌犯黃泳群，去年在新店「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸廈門被遣返，下機癲癇發作，警方戒護送醫。圖／聯合報系資料照片

新北市新店區去年11月發生買兇殺人槍擊案，一名何姓男子在住家前遭「行刑式」槍法擊斃，檢警經4個多月偵查，今天將在押3人黃泳群、張景欽、陳憲民以殺人罪起訴，惟主嫌許杜群仍逃亡海外。據透露，殺人籌碼雖有600萬，但槍手黃泳群實際只拿到20幾萬，且逃到廈門後，不僅身分被揭穿，又同夥都不聞不問，押解回台後疑耐不住情緒，主動交代部分案情，成為破案關鍵。

檢警調查，黃泳群（34歲）去年6月間，受兒時玩伴陳憲民（39歲）所託，答應以600萬元代價，開槍擊斃一名何姓咖啡商；黃領命後，9、10月曾5度北上勘查地形，還「按計劃」模擬逃亡路線。

家住新店區山上別墅的何男（45歲），表面從事咖啡貿易，卻跟天道盟華山會成員許杜群（38歲）有往來，疑似運用他的化工專業幫忙製毒；後來，許杜群因案損失巨大毒品利益，懷疑是何男洩漏毒品情資，憤而「不惜代價，也要讓他死」。

許杜群透過人脈，找上至尊盟成員張景欽，一同策劃殺人，而張景欽再透過小弟陳憲民，找到願意開槍的黃泳群擔任槍手。

據悉，陳憲民之所以會找上黃泳群，是因為知道他有債務問題，且患有肝癌，始終想湊一筆錢給家人安置；陳跟黃說「計畫很完美，不用擔心」，黃認為開槍就可以輕鬆賺百萬，答應行兇。

新北市新店區何姓男子去年11月遭槍手黃泳群從背後開4槍，當場斃命，警方在現場採證。記者翁至成／攝影
新北市新店區何姓男子去年11月遭槍手黃泳群從背後開4槍，當場斃命，警方在現場採證。記者翁至成／攝影

黃泳群開槍殺人後，按計畫逃亡，不到6小時就搭飛機出境，潛逃廈門，還以為天衣無縫，孰料不到12小時，就被警方查出身分，在廈門防疫旅館就逮；刑事局透過兩岸機制，於12月8日將他押解返台。

黃泳群下機後癲癇發作，被送往北市聯醫仁愛醫院治療，待狀況好轉，黃偵詢時主動透露上游共犯，且對警方掌握的線索都「有問有答」，如今檢方起訴，承辦警員表示，「他當時講了很多，現在回想都是關鍵」。

不過，除了警方第一次偵詢黃泳群，之後他開始有不據實陳述，且態度明顯避重就輕，承辦警員推斷，由於黃明顯就是為了錢，可能怕共犯被逮後，就真的拿不到說好的600萬元，才開始不配合。

新北市新店區何姓男子去年11月遭槍手黃泳群從背後開4槍，當場斃命，警方在現場採證。記者翁至成／攝影
新北市新店區何姓男子去年11月遭槍手黃泳群從背後開4槍，當場斃命，警方在現場採證。記者翁至成／攝影

殺人

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