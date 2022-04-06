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咖啡商命案槍手認罪、主使者不認 「有人在逃」3人全押

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

男子黃泳群在新北市新店區「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸廈門被遣返，下機癲癇發作，警方戒護送醫。本報資料照
男子黃泳群在新北市新店區「行刑式」槍殺何姓男子，潛逃大陸廈門被遣返，下機癲癇發作，警方戒護送醫。本報資料照

新北市新店區何姓咖啡商遭人槍殺案，檢察官今天起訴槍手黃泳群、主嫌張景欽、共犯陳憲民移審法院；台北地方法院審理，認命案幕後主使者、天道盟華山會成員許杜群案發後潛逃杜拜，依重罪等事由裁定3人全部羈押禁見。

黃泳群說，他承認殺人，也對不起死者家屬，「我做錯事」，希望獲輕判；黃說，他有癌症史與癲癇症，獄中有服藥、就醫，盼望能交保。

張景欽否認犯殺人罪。張說，「命案不是我幹的」，他希望與家人團聚，當初在機場欲出境前遭檢警拘提，是準備去柬埔寨談網路博奕的生意，他的血壓偏高，羈押時有投藥備用，有時身體不好，盼法官讓他交保。

至於陳憲民也否認犯罪，陳告訴法官稱命案與他無關，陳還表示希法官讓他交保，保證不會逃亡。

法官審理認為，全案有共犯許杜群在逃，黃泳群、張景欽、陳憲民犯殺人、槍砲、偽造文書等罪，3人除有羈押原因，也有羈押必要，裁定自即日起全部羈押3月，並禁止接見通信。

新店何姓咖啡商命案，檢警查出曾因偽禁減肥藥被查緝的何，平時與許杜群往來，許懷疑何洩漏毒品情資，花600萬元買凶、殺人，許案發前潛逃杜拜；案發後，檢察官偵緝張景欽、陳憲民、黃泳群到案，全部聲押獲准，通緝許，今天起訴3人。

命案 殺人

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