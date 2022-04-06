新店槍手今起訴 去年涉持槍恐嚇被逮也上演癲癇發作

新店何姓咖啡商去年11月遭槍手以近距離行刑式開槍狙擊死亡，槍手黃泳群一度潛逃廈門遭遣返，去年12月被押解返台後自稱癲癇發作，警方戒護送醫，未發作才由檢警偵詢，台北地檢署今依殺人罪將黃泳群等人起訴。去了解，去年黃泳群涉及高雄一起恐嚇，他被警方逮捕時，也用癲癇發作這招，當時警方擔心他身體狀況，安排就醫，躺在醫院觀察1天後，才出院接受警方偵詢。

警方調查，去年10月20日黃男已依照張姓同夥指示，至陳姓同夥家取槍，3人為了確保槍枝性能，還到墾丁一家民宿附近的墳場試槍，確保行兇過程順利。

但在槍擊案發生前，黃男卻因與堂兄財產分配不均等問題，與堂哥爆發口角，10月27日凌晨黃持著一把制式手槍，跑到堂哥住處持槍恐嚇，黃男堂哥嚇到後報警，鼓山分局獲報後，隨即約詢黃男到案。

但黃男到案後，卻突然自稱「癲癇」發作，警方一度懷疑是黃在故佈疑陣，後擔心他身體安危，在員警戒護下押解就醫，在醫院躺了一天觀察，確認身體無恙後，才出院接受警方偵詢。

黃供稱槍彈已被他丟棄在愛河，鼓山分局動員大批警力沿河道搜索，卻仍無斬獲，員警懷疑黃在布疑陣，經警方與黃男曉以大義，「你自己說，槍枝是不是藏在你車上」。

黃幾經思考後，才吐露槍枝藏在車上，事發兩天後，警方在他車上搜出一把制式手槍、8發子彈，但當時黃男並未供出槍枝來源，全案詢問後，依槍砲彈藥管制條例，移送高雄地檢署，目前該案仍在偵辦中。

去年11月，黃男涉及新店何姓咖啡商槍擊案，案發後行兇的黃男潛逃廈門，後來隔離期滿後遭到遣返，去年12月被押解返台後，他又重施故技，自稱「癲癇」發作，在大批特勤警力戒護下，押至醫院就醫，等癲癇未發作後，才由檢警偵訊。