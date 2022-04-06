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咖啡商遭行刑式槍決 天道盟藏鏡人起訴求處死刑

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

新店何姓咖啡商去年11月遭槍手以近距離行刑式開槍狙擊死亡。 圖／聯合報系資料照
新店何姓咖啡商去年11月遭槍手以近距離行刑式開槍狙擊死亡。 圖／聯合報系資料照

新店何姓咖啡商去年11月遭槍手以近距離行刑式開槍狙擊死亡，槍手黃泳群一度潛逃廈門遭遣返，檢方查出，死者疑因洩漏天道盟華山會鉅量毒品藏放地點，慘遭華山會成員許杜群以600萬代價買兇殺害，台北地檢署今依殺人罪將黃泳群、張景欽、陳憲民3人起訴，建請法官判處幫許杜群在國內掌控的張景欽死刑，許杜群未到案遭通緝。

起訴書指張景欽，平日擁槍自重，動輒以暴力或威嚇方式迫使他人屈服，素行不佳，許杜群則籌劃殺人計畫步驟，指導製造層層斷點，躲居幕後，以金錢及組織勢力指使黃泳群、陳憲民為他效力，許杜群還事先出國以手機遙控指揮，由張景欽在國內掌控，顯然目無法紀，且張景欽犯後飾詞狡辯，毫無悔意，和許杜群的行為罪無可赦，求處死刑。

檢察官也批黃泳群年輕力壯，卻無所事事，沉迷賭博，僅因積欠賭債妄想一步登天，想藉殺人得手百萬鑄下大錯。黃自2021年間接獲殺人委託，至同年11月執行計畫期間，有充足時間再三衡酌後果，卻敵不過惡念下手，造成被害人家屬一生無法抹滅的痛苦，雖落網後坦承犯行，但仍無法使亡者復生、痛者不痛，建請法官審酌黃的行為造成社會動盪不安，量處適當之刑，以示懲儆。

在押的黃泳群、張景欽、陳憲民也將於今天移審，由法官決定是否繼續羈押。

何姓咖啡商因對化學有研究，與天道盟華山會有製造毒品技的互動，卻被懷疑洩漏華山會走私高級毒品來台的秘密藏放基地，導致組織受到重大損失，許杜群因而起殺機，與張景欽物色槍手，找上有賭債壓力的黃泳群作案。

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