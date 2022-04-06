6秒就覺得行人可疑....警察僅用主觀盤查法院不認同

台中黃姓男子經二分局沈姓員警盤查時起衝突，遭壓制因反抗被依妨害公務等罪嫌送辦、起訴，但法院勘驗密錄器發現，沈員短短6秒就認定黃形跡可疑，實際黃也無怪異、恍惚，認定沈謹憑主觀未達合理懷疑，且是否「依法執行職務」也有所存疑，加上黃無傷害犯意判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，黃男去年10月27日下午5點多，因「形跡可疑」被台中第二分局文正派出所沈姓員警盤查，過程中黃竟衝撞、徒手攻擊被依現行犯逮捕，但黃仍拒不配合極力抵抗反擊，造成沈員雙手、左膝挫傷，因此涉犯妨害公務、傷害等罪嫌。

審理時，黃男堅決否認犯行，辯稱當初有配合員警提供證件供盤查，之後他確認盤查完畢要轉身回家，卻被沈員阻止還將他手壓在背後、壓制在地，過程中自己有掙扎，但並沒有攻擊或傷害員警的行為，黃也認為警察的傷勢是壓制時自行受傷。

台中地院為釐清當初沈員盤查過程是否合法，傳訊沈員到庭作證時，沈表示看見黃男走路表情、眼神渙散且行跡可惜，就認為他可能涉及毒品犯罪。

但法院勘驗相關畫面，發現黃行走沒搖晃、怪異或恍惚，6秒後就見沈靠近盤查，但黃男走路距離很短，短短6秒就被攔下，在這麼短暫時間內沈員沒稍作觀察確認，就直接認定黃有犯罪之虞，是否已達「合理懷疑」已屬有疑。

法院也說，沈員自稱當時執行專案著便衣，攔下黃男時不是穿制服也沒帶警用電腦，客觀難認他是依法執行職務，現場狀況也非急迫，沈僅憑「主觀」認定的「合理懷疑」就盤查，已不恰當。

法院並引用最高法院75年台上字第3097號判決，指出「僅有公務員執行職務，在其法令之職務範圍內，從形式上觀察並無違法之處，始得受刑法保護，人民方有忍受之義務。 」而沈盤查既有可議，自然難用妨害公務的保障，而令黃負擔忍受沈的義務。