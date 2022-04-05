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男子不滿媽媽被毛手毛腳 用圓凳將對方活活打死

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉1日深夜發生命案，1名31歲賴姓男子因不滿媽媽被38歲蕭姓男子欺負，向對方理論，一言不合拿起鐵製圓凳，痛毆蕭男胸背部，竟將人打得當場沒呼吸心跳，送醫傷重不治。賴男事後得知打死人，一度想要躲起來，在親友勸說下主動投案，警方依殺人罪嫌移送法辦。

鳳林警分局表示，1日晚上10點15分，接獲瑞穗鄉興鶴路一段的檳榔攤，有民眾酒醉遭打傷，警方到場了解後，發現是蕭男在該處喝酒，期間賴男的媽媽在與人聊天時，疑似遭到蕭男觸碰身體、毛手毛腳，賴母回家向兒子哭訴，讓賴男氣得開車到檳榔攤找蕭男理論。

賴嫌抵達後，雙方講沒兩句，他就拿起屋內的鐵製圓板凳，朝蕭男施暴，打得對方倒地無法還手，隨即駕車離去，造成蕭男胸、背部挫傷，癱坐椅子上失去意識，並有尿失禁現象，經送往玉里慈濟醫院急救30分鐘，仍宣告不治。

賴男得知闖下大禍，嚇得躲起來，警方立即鎖定他所駕車輛及行動電話，經調閱行車辨識系統及手機定位，賴嫌最後行蹤位於瑞穗鄉富興村鳳梨公園內，並尋獲該車，但人不見蹤影。警方請家屬親友勸賴嫌自首，他自知法網難逃，於4月2日清晨5點10分主動到瑞穗派出所投案。

賴嫌供稱，當時用圓凳對著死者胸部打2下、背部4下，只是想要教訓他，沒想要殺人，對於這起事件感到很後悔。全案經訊問後依涉嫌刑法傷害致死罪，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮瑞穗鄉本月1日發生命案，賴男不滿媽媽被毛手毛腳，竟用圓凳將蕭男打死。圖／警方提供
花蓮瑞穗鄉本月1日發生命案，賴男不滿媽媽被毛手毛腳，竟用圓凳將蕭男打死。圖／警方提供
賴男不滿媽媽被欺負，用鐵製圓凳對蕭男施暴，將人打死。圖／警方提供
賴男不滿媽媽被欺負，用鐵製圓凳對蕭男施暴，將人打死。圖／警方提供

殺人 花蓮

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