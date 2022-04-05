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無業男缺錢偷桃源區橋梁維修用螺絲 遭警撞見當場被逮
高雄40歲劉姓男子，有毒品前科，平時無業，因缺錢花用在返家時看到行經六龜、桃源區塔拉拉魯芙橋施工處，有維修工人放置裝有螺絲的塑膠桶，便心生歹念想偷去變賣，行竊過程剛好被巡邏員警撞見，便上前盤查，因劉男無法清楚交代螺絲來源，才坦承行竊；警詢後，將他依竊盜罪移送。
六龜警分局高中派出所員警於4月4日下午2時30分執行巡邏勤務時，經桃源、六龜區南橫公路台20線84.5公里處塔拉拉魯芙橋時，看見劉男騎著機車隨手將橋上的一桶螺絲，放置在機車腳踏墊，隨後見到警方轉頭就走，令員警起疑。
員警見狀隨即上前將劉男攔下，起初，他辯稱，要到桃源領工資，但本身無業，又無法說明為何拿走橋上的裝有螺絲的水桶，最後才只好坦承因缺錢花用，想偷螺絲變現。警詢後，將劉男依竊盜罪移送。
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