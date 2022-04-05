派出所前違停遇警勸導 通緝男心虛落跑丟「白粉」被逮

桃園市2名男子昨天駕車違停在大樹派出所網狀線，正當員警要上前勸導時，男乘客卻開了車門拔腿就跑，途中將一包毒品海洛因丟棄在騎樓盆栽，仍被逮；警方查出他因毒品案遭通緝，依法解送歸案，2人也同時依毒品罪嫌移送法辦，涉案毒品來源調查中。

桃園警分局指出，大樹派出所員警昨天晚上9點多巡邏時，發現派出所斜對面的網狀線上有一輛轎車違停，立即前往勸導。

警方都還沒來得及開口，曾姓乘客（40歲）見員警靠近，馬上打開車門狂奔，沿著路旁社區騎樓逃逸，經過盆栽時更丟棄了1包的白色粉末，但經員警迅速包抄並通報支援，馬上在社區大門外將他制伏，並查出他涉及毒品案遭桃園地檢署發布通緝中。