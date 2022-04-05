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派出所前違停遇警勸導 通緝男心虛落跑丟「白粉」被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市2名男子昨天駕車違停在大樹派出所網狀線，正當員警要上前勸導時，男乘客卻開了車門拔腿就跑，途中將一包毒品海洛因丟棄在騎樓盆栽，仍被逮；警方查出他因毒品案遭通緝，依法解送歸案，2人也同時依毒品罪嫌移送法辦，涉案毒品來源調查中。

桃園警分局指出，大樹派出所員警昨天晚上9點多巡邏時，發現派出所斜對面的網狀線上有一輛轎車違停，立即前往勸導。

警方都還沒來得及開口，曾姓乘客（40歲）見員警靠近，馬上打開車門狂奔，沿著路旁社區騎樓逃逸，經過盆栽時更丟棄了1包的白色粉末，但經員警迅速包抄並通報支援，馬上在社區大門外將他制伏，並查出他涉及毒品案遭桃園地檢署發布通緝中。

警詢得知，小包粉末是10公克的海洛因，初步詢問2人來源均避重就輕，駕駛莊姓男子（44歲）也辯不知情、只是來找朋友；警方將2人帶回偵詢、採尿後，先依毒品罪嫌將曾、莊兩人移送檢方偵辦，曾男通緝部分也解送歸案。

曾男（右2）、莊男（左2）對毒品來源交代不清，警詢後均依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
曾男（右2）、莊男（左2）對毒品來源交代不清，警詢後均依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
曾男逃逸時朝騎樓盆栽旁丟棄一包10公克的毒品海洛因，馬上被警方找出。記者楊湛華／翻攝
曾男逃逸時朝騎樓盆栽旁丟棄一包10公克的毒品海洛因，馬上被警方找出。記者楊湛華／翻攝
莊姓男子駕車違停網狀線，被對面大樹派出所員警看見，正要上前勸離時，遭通緝的乘客曾男拔腿就跑，途中更丟棄一包海洛因。記者楊湛華／翻攝
莊姓男子駕車違停網狀線，被對面大樹派出所員警看見，正要上前勸離時，遭通緝的乘客曾男拔腿就跑，途中更丟棄一包海洛因。記者楊湛華／翻攝

毒品 桃園 通緝

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