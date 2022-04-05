影／越南移工看到警察就想溜 警緝捕掛彩幸無恙

台中市第六警分局何安所昨天下午巡邏時，在西屯區信平路發現兩名移工，正欲前往查緝，沒想到二人看到警員後，神色緊張，轉頭就跑，躲進附近一處工地，警員騎車查緝過程，事出緊急，一度滑倒在地，造成手腳有擦挫傷，但仍順利緝獲兩名移工，經查二人是越南籍，去年底才被通報失聯，全案將由移民署台中專勤隊依規遣送。

第六警分局何安派出所員警在昨天下午5時許，騎機車巡經西屯區信平路、大鵬口時，見2名外籍移工形跡可疑，欲趨前盤查時，2名移工立馬拔腿狂奔，順利在信平路與順平二街口將2名逃逸移工壓制在地，追捕過程中，1名員警手腳多處擦挫傷，員警負傷仍奮勇將移工緝獲。

經查，移工是越南籍文姓（27歲）、胡姓男子（30歲），去年12月被雇主通報失聯，全案將移送台中專勤隊歸案，依規遣送。