拒檢乘客遭槍擊亡 死者母稱都沒關心 警：24小時慰問

新北市中和區上月發生警匪追逐，警方攔查一輛掛假車牌、車身凹陷的賓士車，但對方拒檢竄逃，員警開3槍嚇阻，惟一發子彈擊中後座鍾姓男子右腦，他7天後腦死離世。死者媽媽今天在告別式上稱警方都未傳訊息聯絡，中和警方澄清說，事發10天內都有安排24小時慰問勤務，分局長、副分局長、中原所長等人也都頻頻到院關心。

鍾媽媽今天在新北市立殯儀館替兒子舉辦告別式，先透過聲明稿表示將對執勤員警提告「過失致死」，並提出4點質疑，希望新北地檢署能查明事發經過；隨後在律師的陪同下開記者會，淚訴警方的道歉對她已毫無意義。

鍾男媽媽說，開槍後中和警方完全沒有傳訊息或致電等慰問，讓人心寒；對此，中和警方回應，事發至今都有跟家屬聯絡關懷，其中3月10日至3月20日，中原派出所更安排24小時勤務，逐班至雙和醫院關心家屬。

中和警方說，除了24小時勤務，分局長3度到場慰問、副分局長4度到場慰問，而中原所長更8度到場關心，包括3月21日早上，由分局長李建廣帶領副分局長、中原所長，和當時執勤警員至會館拈香。

關於鍾男離世，家屬將提告員警過失致死，中和警方今天列出3點聲明，表示遺憾與尊重。

一、 本案執法過程中造成鍾民受傷往生，本分局深表遺憾，持續關懷協助家屬處理後續事宜，也對家屬對認真執勤員警提告，雖感遺憾仍予以尊重。 二、對於林嫌駕駛當下持續駕車試圖衝撞逃逸，視公眾生命如草芥，員警為防止危害持續及擴大，保護他人生命安全，依法開槍喝止，實屬在危急狀況下不得已之必要作為。 三、現為求慎重公允，本案已由警察局刑警大隊主動報請檢察官指揮偵辦中，本分局將全力配合司法調查，釐清責任歸屬。