全台掃蕩地下錢莊 查獲台東縣釋迦包裝廠放高利貸

新冠肺炎疫情衝擊經濟，民眾缺錢借高利貸無力償還，常遭暴力討債。警政署全台掃蕩地下錢莊，同步打擊地下匯兌，查獲台東縣某釋迦包裝廠放貸，年利率高達百分之3600，有10多人受害，帶回老闆湯姓男子等4人依重利罪嫌究辦。

刑事局結合全台警力，上月21日至本月1日行動，查獲地下錢莊155件、250人，放貸8千萬元，扣押132萬元；地下匯兌有11件、18人，匯兌6千萬元，扣押218萬元。

警方查獲水果包裝廠、當舖業者，上網刊登或傳手機簡訊、LINE訊息放貸廣告，放款年利率從百分之40至3600，被害人小額借款後陷入債務深淵。警方在台東搜索湯姓男子經營的釋迦包裝廠，查扣71萬元現金最多，帶回湯及3名員工，清查已放貸數十萬元。