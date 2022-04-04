全台掃蕩地下錢莊 查獲台東縣釋迦包裝廠放高利貸
新冠肺炎疫情衝擊經濟，民眾缺錢借高利貸無力償還，常遭暴力討債。警政署全台掃蕩地下錢莊，同步打擊地下匯兌，查獲台東縣某釋迦包裝廠放貸，年利率高達百分之3600，有10多人受害，帶回老闆湯姓男子等4人依重利罪嫌究辦。
刑事局結合全台警力，上月21日至本月1日行動，查獲地下錢莊155件、250人，放貸8千萬元，扣押132萬元；地下匯兌有11件、18人，匯兌6千萬元，扣押218萬元。
警方查獲水果包裝廠、當舖業者，上網刊登或傳手機簡訊、LINE訊息放貸廣告，放款年利率從百分之40至3600，被害人小額借款後陷入債務深淵。警方在台東搜索湯姓男子經營的釋迦包裝廠，查扣71萬元現金最多，帶回湯及3名員工，清查已放貸數十萬元。
這次查獲地下匯兌業者以往來兩岸為主，其餘有泰國、印尼、越南及菲律賓，每筆抽取百分之0.1至2，其中蔡姓男子涉嫌在台中市經營水房兼匯兌，經手5千萬元最多，警方懷疑替犯罪集團洗錢，製造金流斷點逃避查緝。
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