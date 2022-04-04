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與同學爭風吃醋上網互嗆 四海幫前堂主之子遭打斷手
四海幫海罡堂方姓前堂主之子，17歲方姓少年先前與陳姓同學爭執，上月相約談判時遭陳率眾擄走，打斷手丟包街邊，警方案發隔日將涉案3人查獲到案，依妨害自由、殺人未遂等罪嫌送辦後，其中1人遭羈押禁見。
警方調查，方姓少年與陳姓少年為一名女同學爭風吃醋，多次起爭執，雙方也在網路上互嗆，過程中，陳曾自稱北聯幫成員；上月13日深夜，方、陳2人相約在台北市萬華區貴陽路二段談判，未料陳帶著劉姓少年、黃姓男子一同前往，將方擄走。
3人先駕車載強押方姓少年到淡水、八里附近山區毒打，致方手臂骨折，再帶到新北市三重區文化南路上丟包，事件曝光後萬華分局警方介入偵辦，案發隔天先是循線到台北市大同區一間旅館內查獲劉男，再通知陳、黃2人到案，劉男依法送辦後遭羈押禁見，陳、黃2人詢後同樣依法函送偵辦。
警方表示，因雙方皆與黑幫有關，已密切監控兩大幫派，面對聚眾鬥毆事件，警方將全力追緝，壓制暴力犯罪歪風。
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