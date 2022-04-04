高雄珠寶大盜又闖空門 得手近30萬舞廳享樂栽了

高雄市一名王姓男子去年11月間和弟弟聯手行竊新興區一名女貴婦住處，洗劫上百萬珠寶後落網，但王男仍不知悔改，4月1日夥同施姓男子趁黃姓住戶一家外出，闖空門搜刮勞力士手表、存錢筒及現金共價值近30萬財物後，當晚跑去舞廳狂歡，投宿飯店。警方以車追人，在王、施二人翌日退房取車時逮人。

警方指出，鳳山分局成功路派出所於4月1日晚間接獲黃男報案，指稱家中遭竊賊破壞門鎖後闖入，屋內被翻箱倒櫃，警方獲報趕抵現場鑑識蒐證。黃男向警方表示，初估家裡價值15萬元的勞力士手表、價值3000元的ESCAPE手表，以及裝有50元硬幣約6萬元的竹製存錢筒、現金、紀念幣等，共計約損失近30萬元財物。

警方調閱監視器追查，以車追人，發現賓士車的使用人是一名54歲王姓男子，王男去年11月間曾和弟弟聯手闖入新興區一名貴婦住處，洗劫上百萬元珠寶，警方研判王男重操舊業，追查出王男和32歲的施姓同夥，當天趁黃男一家外出，持螺絲起子等工具破壞門鎖後，搜刮財物。

警方發現王男得手財物後，隨即和施男到苓雅區一家舞廳開趴狂歡，當晚投宿新興區一家飯店，於是持拘票於4月2日上午前往飯店守候，見二人退房時，趨前逮人。

警方在王男所攜帶的襯衫中起出勞力士手表，另在背袋及王男所駕駛的賓士車中查扣筆電1台、超商百元禮券34張、新台幣9萬多元、紀念幣、竹製存錢筒、ESCAPE手表、黃色背包等物。