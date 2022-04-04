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水塔不堪重踏現大凹痕 通緝男摩鐵跳窗腳扭落網

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

台南市黃姓男子涉竊盜遭通緝，上月底跑到桃園市躲避查緝，還每天換不同旅館睡，但昨天仍被桃園警方循線找上門；男子一聽到員警敲門聲，便開窗從2樓跳下，企圖踏著水塔再往下跳，不料水塔不堪負荷凹陷，讓他腳一扭、摔落水塔，被一旁埋伏警力逮個正著，解送歸案。

桃園警分局指出，青溪派出所日前掌握情資，鎖定因涉嫌竊盜案未出庭、遭台南地檢署通緝的黃姓男子（27歲）在轄區內開車出沒，上月27日在路上要攔檢查緝時，黃卻拒不配合、駕車高速逃逸。

但警方並未就此放棄。員警持續調閱監視畫面，發現黃男每天住在桃園市不同旅館，昨晚是投宿八德區一家汽車旅館2樓，便兵分二路，一組警力在周邊埋伏守候，另一組人馬前往敲門查緝。

員警敲門時，房內無人回應，卻傳來輕微開窗及跳落的聲音，隨即衝下樓圍捕，見黃男倒在地上動彈不得，原來是他想先跳到旅館水塔上再落地，卻因水塔不堪荷重，他踏出大凹痕後失足扭傷，摔落在地；埋伏警力聞聲，很快就趕到，將搞不清楚狀況的黃男壓制逮捕，全案依法解送桃園地檢署歸案。

桃園警方兵分二路，其中一組人員去按黃男門鈴，房內卻傳來開窗及跳落聲，員警趕緊衝下樓圍捕，卻見黃失足摔倒在地上。記者楊湛華／翻攝
桃園警方兵分二路，其中一組人員去按黃男門鈴，房內卻傳來開窗及跳落聲，員警趕緊衝下樓圍捕，卻見黃失足摔倒在地上。記者楊湛華／翻攝
黃男從2樓窗邊跳下，踏在旅館水塔上，將水塔頂踏出一個凹痕，失足扭傷被逮。記者楊湛華／翻攝
黃男從2樓窗邊跳下，踏在旅館水塔上，將水塔頂踏出一個凹痕，失足扭傷被逮。記者楊湛華／翻攝

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