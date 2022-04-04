水塔不堪重踏現大凹痕 通緝男摩鐵跳窗腳扭落網

台南市黃姓男子涉竊盜遭通緝，上月底跑到桃園市躲避查緝，還每天換不同旅館睡，但昨天仍被桃園警方循線找上門；男子一聽到員警敲門聲，便開窗從2樓跳下，企圖踏著水塔再往下跳，不料水塔不堪負荷凹陷，讓他腳一扭、摔落水塔，被一旁埋伏警力逮個正著，解送歸案。

桃園警分局指出，青溪派出所日前掌握情資，鎖定因涉嫌竊盜案未出庭、遭台南地檢署通緝的黃姓男子（27歲）在轄區內開車出沒，上月27日在路上要攔檢查緝時，黃卻拒不配合、駕車高速逃逸。

但警方並未就此放棄。員警持續調閱監視畫面，發現黃男每天住在桃園市不同旅館，昨晚是投宿八德區一家汽車旅館2樓，便兵分二路，一組警力在周邊埋伏守候，另一組人馬前往敲門查緝。